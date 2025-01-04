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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 447448449450

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ПриватБанк 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:40

Re: ПриватБанк

В активных пропал кешбек который должен был закончится только через две недели, на который рассчитывал.Хорошо что случайно проверил.Так что контролируйте периодически что у вас там.

Кстати по другим кешбекам сроки все продлились до 1 марта.

Такое в общем.Написанные сроки до которых они действуют ничего не значат по факту.Могут в любой момент сократить.



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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 23:45

Підкажіть, якщо я поповнюю сьогодні валютний Приват-вклад в тумбі, завтра вже можу знімати в касі без комісу? Зарахування на валютну КДВ без комісу? В касі можна зняти тільки з фізичного пластику, чи з Digital також можна?
І ще, я один раз давно його поповнював, заздалегідь вказував суму поповнення і впродовж доби поповнював. Зараз достатньо всунути в тумбу будь-яку бегемотівську карту для авторизації і далі просто вибрати поповнення Приват-вкладу?
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 06:48

Re: ПриватБанк

Striker,
1) якщо депо відкрито більше місяця, то так;
2) виплата коштів з депо на КдВ теж без %;
3) немає різниці, навіть можна напряму з депо, але це через менеджера й потім у касу;
4) так.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:48

Re: ПриватБанк

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, у меня тысяча Зеленского висит на кешбэковой карте. Вопрос: могу ли я за эту тысячу купить военные облигации? Если да, то по окончанию срока сумма за выкупленные банком облигации может быть выведена на обычную Visa/MasterСard?
jerua
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 12:23

Приват платит кешбек на зарубежных сайтах? В частности интересует ТЕМU
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 12:28

jerua Можна.
Кассандра Платить, якщо є відповідна пропозиція - маркетплейс. Рекомендую Letyshops там регулярно величезний кешбек на тему.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 12:36

Ой+ у сына есть предложение Дом та ремонт в привате, приват её при оплате подтвердил, но кешбек не начислил. Стучаться в поддержку?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 13:20

  Кассандра написав:Ой+ у сына есть предложение Дом та ремонт в привате, приват её при оплате подтвердил, но кешбек не начислил. Стучаться в поддержку?

У меня такое было, скорее всего мсс не тот.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 13:47

Ferlakur тож так думаю
Кассандра
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