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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 448449450451

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:34

  KVV написав:
  Howl написав:Striker,
1) якщо депо відкрито більше місяця, то так;

питання ж було про Приват-вклад...чи по валюті інші правила?

по гривні - поклав на ПВ і одразу можна знімати на КДВ.


Якщо ПВ був відкритий більше ніж 28 днів тому.
alibob
 
Повідомлень: 561
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  #<1 ... 448449450451
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