|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 січ, 2025 16:34
KVV написав: Howl написав:
Striker,
1) якщо депо відкрито більше місяця, то так;
питання ж було про Приват-вклад...чи по валюті інші правила?
по гривні - поклав на ПВ і одразу можна знімати на КДВ.
Якщо ПВ був відкритий більше ніж 28 днів тому.
-
alibob
-
-
- Повідомлень: 561
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему