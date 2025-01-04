Якщо ПВ був відкритий більше ніж 28 днів тому.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 січ, 2025 16:34
Додано: Суб 04 січ, 2025 17:11
Додано: Суб 04 січ, 2025 17:27
По гривне.
Есть давний приват-вклад. Пополнял его еще в конце декабря24 и перекидывал сразу на кдв - все ок. Вчера пополнил и снять на кдв не даёт - в списке выбора доступны только уни и интернет карты.
Есть правда возможный нюанс - карты кдв имеют дату 05/22 ( но работали нормально еще в 12.24 и на одну из них кстати сегодня же капнуло пару копеек %%% дохода ), уни - 01/23. В общем списке карт все существующие карты показаны нормально, никаких особенностей.
Wtf? Насильно хотят чтоб я пошел обновил болванки?, если я даже нал с них снимал года 2 назад. А как же тогда "мы продлеаем карты до конца вп"?
П.с. по доляровому приват вкладу и картам - ок.
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