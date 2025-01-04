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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 448449450451

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:34

  KVV написав:
  Howl написав:Striker,
1) якщо депо відкрито більше місяця, то так;

питання ж було про Приват-вклад...чи по валюті інші правила?

по гривні - поклав на ПВ і одразу можна знімати на КДВ.


Якщо ПВ був відкритий більше ніж 28 днів тому.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:11

  Кассандра написав: Дом та ремонт в привате, приват её при оплате подтвердил, но кешбек не начислил. Стучаться в поддержку?

Якщо купували з доставкою, то кешбек з'явиться після отримання. Мені так сказала підтримка, так і було в мене.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:27

  KVV написав:
  Howl написав:Striker,
1) якщо депо відкрито більше місяця, то так;

питання ж було про Приват-вклад...чи по валюті інші правила?

по гривні - поклав на ПВ і одразу можна знімати на КДВ.


По гривне.
Есть давний приват-вклад. Пополнял его еще в конце декабря24 и перекидывал сразу на кдв - все ок. Вчера пополнил и снять на кдв не даёт - в списке выбора доступны только уни и интернет карты.
Есть правда возможный нюанс - карты кдв имеют дату 05/22 ( но работали нормально еще в 12.24 и на одну из них кстати сегодня же капнуло пару копеек %%% дохода ), уни - 01/23. В общем списке карт все существующие карты показаны нормально, никаких особенностей.
Wtf? Насильно хотят чтоб я пошел обновил болванки?, если я даже нал с них снимал года 2 назад. А как же тогда "мы продлеаем карты до конца вп"? :roll:

П.с. по доляровому приват вкладу и картам - ок.
a77
 
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  #<1 ... 448449450451
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