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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 448449450451 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 76 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 7 2- Погане. Некомпетентне. 14% 11 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 23 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 11 Всього голосів : 76 Додано: Суб 04 січ, 2025 16:34 KVV написав: Howl написав: Striker,

1) якщо депо відкрито більше місяця, то так;

Striker,1) якщо депо відкрито більше місяця, то так;

питання ж було про Приват-вклад...чи по валюті інші правила?



по гривні - поклав на ПВ і одразу можна знімати на КДВ. питання ж було про Приват-вклад...чи по валюті інші правила?по гривні - поклав на ПВ і одразу можна знімати на КДВ.



Якщо ПВ був відкритий більше ніж 28 днів тому. Якщо ПВ був відкритий більше ніж 28 днів тому. alibob Повідомлень: 561 З нами з: 31.01.18 Подякував: 169 раз. Подякували: 65 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2025 17:11 Кассандра написав: Дом та ремонт в привате, приват её при оплате подтвердил, но кешбек не начислил. Стучаться в поддержку? Дом та ремонт в привате, приват её при оплате подтвердил, но кешбек не начислил. Стучаться в поддержку?

Якщо купували з доставкою, то кешбек з'явиться після отримання. Мені так сказала підтримка, так і було в мене. Якщо купували з доставкою, то кешбек з'явиться після отримання. Мені так сказала підтримка, так і було в мене. Славик Повідомлень: 306 З нами з: 04.07.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2025 17:27 KVV написав: Howl написав: Striker,

1) якщо депо відкрито більше місяця, то так;

Striker,1) якщо депо відкрито більше місяця, то так;

питання ж було про Приват-вклад...чи по валюті інші правила?



по гривні - поклав на ПВ і одразу можна знімати на КДВ. питання ж було про Приват-вклад...чи по валюті інші правила?по гривні - поклав на ПВ і одразу можна знімати на КДВ.



По гривне.

Есть давний приват-вклад. Пополнял его еще в конце декабря24 и перекидывал сразу на кдв - все ок. Вчера пополнил и снять на кдв не даёт - в списке выбора доступны только уни и интернет карты.

Есть правда возможный нюанс - карты кдв имеют дату 05/ 22 ( но работали нормально еще в 12.24 и на одну из них кстати сегодня же капнуло пару копеек %%% дохода ), уни - 01/23. В общем списке карт все существующие карты показаны нормально, никаких особенностей.

Wtf? Насильно хотят чтоб я пошел обновил болванки?, если я даже нал с них снимал года 2 назад. А как же тогда "мы продлеаем карты до конца вп"?



П.с. по доляровому приват вкладу и картам - ок. По гривне.Есть давний приват-вклад. Пополнял его еще в конце декабря24 и перекидывал сразу на кдв - все ок. Вчера пополнил и снять на кдв не даёт - в списке выбора доступны только уни и интернет карты.Есть правда возможный нюанс - карты кдв имеют дату 05/( но работали нормально еще в 12.24 и на одну из них кстати сегодня же капнуло пару копеек %%% дохода ), уни - 01/23. В общем списке карт все существующие карты показаны нормально, никаких особенностей.Wtf? Насильно хотят чтоб я пошел обновил болванки?, если я даже нал с них снимал года 2 назад. А как же тогда "мы продлеаем карты до конца вп"?П.с. по доляровому приват вкладу и картам - ок. a77 Повідомлень: 135 З нами з: 11.01.24 Подякував: 18 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2025 22:34 alibob написав: Якщо ПВ був відкритий більше ніж 28 днів тому. Якщо ПВ був відкритий більше ніж 28 днів тому.

А это когда в последний раз кто-то проверял? Сам Приват врёт : "вільне поповнення та зняття коштів у будь-який день після дати відкриття вкладу". А это когда в последний раз кто-то проверял? Сам Приват: "вільне поповнення та зняття коштів у будь-який день після дати відкриття вкладу". moveton

Повідомлень: 5044 З нами з: 23.03.18 Подякував: 40 раз. Подякували: 583 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2025 22:45 Re: ПриватБанк a77 написав: Насильно хотят чтоб я пошел обновил болванки?, если я даже нал с них снимал года 2 назад. А как же тогда "мы продлеаем карты до конца вп"? Насильно хотят чтоб я пошел обновил болванки?, если я даже нал с них снимал года 2 назад. А как же тогда "мы продлеаем карты до конца вп"?

Такое. Продление карты - это ж не то, что у неё дату окончания поставили на попозже. Это значит, что хотя дата и истекла, карта остаётся в общем списке и ей можно расчитаться в точке, которая сама на дату не посмотрит. В остальном, как получится. Наверное, нал по ней банкомат выдаст. Какой-нить интернет-магазин скорее всего скажет, что ему такая карта не подходит. Ничего удивительного, что код для выбора карты вывода с депо никто не костылил и он тупо смотрит на дату.



А это большая проблема? В 2022м действительно был дефицит пластика и поэтому типа продлили. Но уже ж давно в пределах Украины всё наладилось. А за рубежом уже без разницы с какой карты обналичивать. Такое. Продление карты - это ж не то, что у неё дату окончания поставили на попозже. Это значит, что хотя дата и истекла, карта остаётся в общем списке и ей можно расчитаться в точке, которая сама на дату не посмотрит. В остальном, как получится. Наверное, нал по ней банкомат выдаст. Какой-нить интернет-магазин скорее всего скажет, что ему такая карта не подходит. Ничего удивительного, что код для выбора карты вывода с депо никто не костылил и он тупо смотрит на дату.А это большая проблема? В 2022м действительно был дефицит пластика и поэтому типа продлили. Но уже ж давно в пределах Украины всё наладилось. А за рубежом уже без разницы с какой карты обналичивать. moveton

Повідомлень: 5044 З нами з: 23.03.18 Подякував: 40 раз. Подякували: 583 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 448449450451 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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