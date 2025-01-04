Howl написав:Striker, 1) якщо депо відкрито більше місяця, то так;
питання ж було про Приват-вклад...чи по валюті інші правила?
по гривні - поклав на ПВ і одразу можна знімати на КДВ.
По гривне. Есть давний приват-вклад. Пополнял его еще в конце декабря24 и перекидывал сразу на кдв - все ок. Вчера пополнил и снять на кдв не даёт - в списке выбора доступны только уни и интернет карты. Есть правда возможный нюанс - карты кдв имеют дату 05/22 ( но работали нормально еще в 12.24 и на одну из них кстати сегодня же капнуло пару копеек %%% дохода ), уни - 01/23. В общем списке карт все существующие карты показаны нормально, никаких особенностей. Wtf? Насильно хотят чтоб я пошел обновил болванки?, если я даже нал с них снимал года 2 назад. А как же тогда "мы продлеаем карты до конца вп"?
a77 написав:Насильно хотят чтоб я пошел обновил болванки?, если я даже нал с них снимал года 2 назад. А как же тогда "мы продлеаем карты до конца вп"?
Такое. Продление карты - это ж не то, что у неё дату окончания поставили на попозже. Это значит, что хотя дата и истекла, карта остаётся в общем списке и ей можно расчитаться в точке, которая сама на дату не посмотрит. В остальном, как получится. Наверное, нал по ней банкомат выдаст. Какой-нить интернет-магазин скорее всего скажет, что ему такая карта не подходит. Ничего удивительного, что код для выбора карты вывода с депо никто не костылил и он тупо смотрит на дату.
А это большая проблема? В 2022м действительно был дефицит пластика и поэтому типа продлили. Но уже ж давно в пределах Украины всё наладилось. А за рубежом уже без разницы с какой карты обналичивать.
a77 написав:Насильно хотят чтоб я пошел обновил болванки?, если я даже нал с них снимал года 2 назад. А как же тогда "мы продлеаем карты до конца вп"?
Такое. Продление карты - это ж не то, что у неё дату окончания поставили на попозже. Это значит, что хотя дата и истекла, карта остаётся в общем списке и ей можно расчитаться в точке, которая сама на дату не посмотрит. В остальном, как получится. Наверное, нал по ней банкомат выдаст. Какой-нить интернет-магазин скорее всего скажет, что ему такая карта не подходит. Ничего удивительного, что код для выбора карты вывода с депо никто не костылил и он тупо смотрит на дату.
А это большая проблема? В 2022м действительно был дефицит пластика и поэтому типа продлили. Но уже ж давно в пределах Украины всё наладилось. А за рубежом уже без разницы с какой карты обналичивать.
Так в том о и дело, что это за костыль такой поставили, что в 12.24 - ок, а 01.25 - зась. Ну видимо настал тот момент, чтоб пойти поменять, я то раньше ее как транзитную для обмена использовал - работала себе и работала, думал, зачем менять, и так этих пласмасок много поднакопилось