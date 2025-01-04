RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 448449450451

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:34

  KVV написав:
  Howl написав:Striker,
1) якщо депо відкрито більше місяця, то так;

питання ж було про Приват-вклад...чи по валюті інші правила?

по гривні - поклав на ПВ і одразу можна знімати на КДВ.


Якщо ПВ був відкритий більше ніж 28 днів тому.
alibob
 
Повідомлень: 561
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:11

  Кассандра написав: Дом та ремонт в привате, приват её при оплате подтвердил, но кешбек не начислил. Стучаться в поддержку?

Якщо купували з доставкою, то кешбек з'явиться після отримання. Мені так сказала підтримка, так і було в мене.
Славик
 
Повідомлень: 306
З нами з: 04.07.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 17:27

  KVV написав:
  Howl написав:Striker,
1) якщо депо відкрито більше місяця, то так;

питання ж було про Приват-вклад...чи по валюті інші правила?

по гривні - поклав на ПВ і одразу можна знімати на КДВ.


По гривне.
Есть давний приват-вклад. Пополнял его еще в конце декабря24 и перекидывал сразу на кдв - все ок. Вчера пополнил и снять на кдв не даёт - в списке выбора доступны только уни и интернет карты.
Есть правда возможный нюанс - карты кдв имеют дату 05/22 ( но работали нормально еще в 12.24 и на одну из них кстати сегодня же капнуло пару копеек %%% дохода ), уни - 01/23. В общем списке карт все существующие карты показаны нормально, никаких особенностей.
Wtf? Насильно хотят чтоб я пошел обновил болванки?, если я даже нал с них снимал года 2 назад. А как же тогда "мы продлеаем карты до конца вп"? :roll:

П.с. по доляровому приват вкладу и картам - ок.
a77
 
Повідомлень: 137
З нами з: 11.01.24
Подякував: 18 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:34

  alibob написав:Якщо ПВ був відкритий більше ніж 28 днів тому.

А это когда в последний раз кто-то проверял? Сам Приват врёт: "вільне поповнення та зняття коштів у будь-який день після дати відкриття вкладу".
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5044
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 22:45

Re: ПриватБанк

  a77 написав:Насильно хотят чтоб я пошел обновил болванки?, если я даже нал с них снимал года 2 назад. А как же тогда "мы продлеаем карты до конца вп"?

Такое. Продление карты - это ж не то, что у неё дату окончания поставили на попозже. Это значит, что хотя дата и истекла, карта остаётся в общем списке и ей можно расчитаться в точке, которая сама на дату не посмотрит. В остальном, как получится. Наверное, нал по ней банкомат выдаст. Какой-нить интернет-магазин скорее всего скажет, что ему такая карта не подходит. Ничего удивительного, что код для выбора карты вывода с депо никто не костылил и он тупо смотрит на дату.

А это большая проблема? В 2022м действительно был дефицит пластика и поэтому типа продлили. Но уже ж давно в пределах Украины всё наладилось. А за рубежом уже без разницы с какой карты обналичивать.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5044
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:14

  moveton написав:
  a77 написав:Насильно хотят чтоб я пошел обновил болванки?, если я даже нал с них снимал года 2 назад. А как же тогда "мы продлеаем карты до конца вп"?

Такое. Продление карты - это ж не то, что у неё дату окончания поставили на попозже. Это значит, что хотя дата и истекла, карта остаётся в общем списке и ей можно расчитаться в точке, которая сама на дату не посмотрит. В остальном, как получится. Наверное, нал по ней банкомат выдаст. Какой-нить интернет-магазин скорее всего скажет, что ему такая карта не подходит. Ничего удивительного, что код для выбора карты вывода с депо никто не костылил и он тупо смотрит на дату.

А это большая проблема? В 2022м действительно был дефицит пластика и поэтому типа продлили. Но уже ж давно в пределах Украины всё наладилось. А за рубежом уже без разницы с какой карты обналичивать.


Так в том о и дело, что это за костыль такой поставили, что в 12.24 - ок, а 01.25 - зась. :mrgreen:
Ну видимо настал тот момент, чтоб пойти поменять, я то раньше ее как транзитную для обмена использовал - работала себе и работала, думал, зачем менять, и так этих пласмасок много поднакопилось :mrgreen:
a77
 
Повідомлень: 137
З нами з: 11.01.24
Подякував: 18 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:25

  alibob написав:Якщо ПВ був відкритий більше ніж 28 днів тому.

сам вклад мав бути відкритий чи кошти також мали там пролежати 28 днів?
KVV
 
Повідомлень: 1366
З нами з: 29.11.18
Подякував: 66 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 448449450451
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.