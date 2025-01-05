Додано: Суб 04 січ, 2025 22:45

a77 написав: Насильно хотят чтоб я пошел обновил болванки?, если я даже нал с них снимал года 2 назад. А как же тогда "мы продлеаем карты до конца вп"? Насильно хотят чтоб я пошел обновил болванки?, если я даже нал с них снимал года 2 назад. А как же тогда "мы продлеаем карты до конца вп"?

Такое. Продление карты - это ж не то, что у неё дату окончания поставили на попозже. Это значит, что хотя дата и истекла, карта остаётся в общем списке и ей можно расчитаться в точке, которая сама на дату не посмотрит. В остальном, как получится. Наверное, нал по ней банкомат выдаст. Какой-нить интернет-магазин скорее всего скажет, что ему такая карта не подходит. Ничего удивительного, что код для выбора карты вывода с депо никто не костылил и он тупо смотрит на дату.А это большая проблема? В 2022м действительно был дефицит пластика и поэтому типа продлили. Но уже ж давно в пределах Украины всё наладилось. А за рубежом уже без разницы с какой карты обналичивать.