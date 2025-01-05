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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 січ, 2025 13:42
Ferlakur написав:
Якщо платив в приват24 комуналку з прив'язаної карти іншого банку, квитанцію ніяк не витягнути? Платив вчора, і вчора ця операція була в архиві платежів (але без можливості отримання квитанції), а сьогодні зовсім зникла.
В веб-версії: Послуги - Квитанції
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