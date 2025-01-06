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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 січ, 2025 12:12
Re: ПриватБанк
Якщо платив в приват24 комуналку з прив'язаної карти іншого банку, квитанцію ніяк не витягнути? Платив вчора, і вчора ця операція була в архиві платежів (але без можливості отримання квитанції), а сьогодні зовсім зникла.
Додано: Нед 05 січ, 2025 13:42
Додано: Нед 05 січ, 2025 18:06
Re: ПриватБанк
Получение в кассе.
Якщо платити через мобільний застосунок Privat24, то після оплати одразу можна завантажити квитанцію, якщо тапнути у правильне місце на екрані з результатом. А так виручає надсилання копії квитанції на адресу ел. пошти.
Додано: Нед 05 січ, 2025 22:57
А давно так? Потому как еще в ноябре я создавал ПВ в п24, вносил на него нал через тумбу привата, и через день все успешно скинул себе на кдв, с которой купил огвз. Ни о каких 28 днях речь не шла в принципе
Додано: Пон 06 січ, 2025 07:30
Re: ПриватБанк
WallNutPen, давно. Если сейчас эти ограничения не учитываются, то это или ошибка банка, или временное смягчение своей политики.
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