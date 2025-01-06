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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 449450451452

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ПриватБанк 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 12:12

Re: ПриватБанк

Якщо платив в приват24 комуналку з прив'язаної карти іншого банку, квитанцію ніяк не витягнути? Платив вчора, і вчора ця операція була в архиві платежів (але без можливості отримання квитанції), а сьогодні зовсім зникла.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:42

  Ferlakur написав:Якщо платив в приват24 комуналку з прив'язаної карти іншого банку, квитанцію ніяк не витягнути? Платив вчора, і вчора ця операція була в архиві платежів (але без можливості отримання квитанції), а сьогодні зовсім зникла.

В веб-версії: Послуги - Квитанції
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 18:06

Re: ПриватБанк

  WallNutPen написав:А если ПВ открывался не с карты а внесением нала в терминал или банкомат?
Получение в кассе.

  Ferlakur написав:Якщо платив в приват24 комуналку з прив'язаної карти іншого банку, квитанцію ніяк не витягнути?
Якщо платити через мобільний застосунок Privat24, то після оплати одразу можна завантажити квитанцію, якщо тапнути у правильне місце на екрані з результатом. А так виручає надсилання копії квитанції на адресу ел. пошти.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 22:57

  Howl написав:
  WallNutPen написав:А если ПВ открывался не с карты а внесением нала в терминал или банкомат?
Получение в кассе.


А давно так? Потому как еще в ноябре я создавал ПВ в п24, вносил на него нал через тумбу привата, и через день все успешно скинул себе на кдв, с которой купил огвз. Ни о каких 28 днях речь не шла в принципе
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 07:30

Re: ПриватБанк

WallNutPen, давно. Если сейчас эти ограничения не учитываются, то это или ошибка банка, или временное смягчение своей политики.
Howl
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