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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 січ, 2025 12:12
Re: ПриватБанк
Якщо платив в приват24 комуналку з прив'язаної карти іншого банку, квитанцію ніяк не витягнути? Платив вчора, і вчора ця операція була в архиві платежів (але без можливості отримання квитанції), а сьогодні зовсім зникла.
Додано: Нед 05 січ, 2025 13:42
Додано: Нед 05 січ, 2025 18:06
Re: ПриватБанк
Получение в кассе.
Якщо платити через мобільний застосунок Privat24, то після оплати одразу можна завантажити квитанцію, якщо тапнути у правильне місце на екрані з результатом. А так виручає надсилання копії квитанції на адресу ел. пошти.
Додано: Нед 05 січ, 2025 22:57
А давно так? Потому как еще в ноябре я создавал ПВ в п24, вносил на него нал через тумбу привата, и через день все успешно скинул себе на кдв, с которой купил огвз. Ни о каких 28 днях речь не шла в принципе
Додано: Пон 06 січ, 2025 07:30
Re: ПриватБанк
WallNutPen, давно. Если сейчас эти ограничения не учитываются, то это или ошибка банка, или временное смягчение своей политики.
Додано: Пон 06 січ, 2025 12:51
Re: ПриватБанк
Поповнюйте телефон та вигравайте iPhone
з 17 грудня 2024 до 17 березня 2025
iPhone 16 Pro Max за поповнення мобільного в Приват24
Детальніше за посиланням:
Додано: Пон 06 січ, 2025 16:18
Речь точно про ПВ (то есть приват-вклад)? По обычным вкладам я знаю что такое есть. Но ПВ - немного другой тип вклада - по нему как бы свободное пополнение и снятие. И на него как бы внесение с той же уни даже не бесплатно. То какой смысл в таких ограничениях?
Додано: Пон 06 січ, 2025 20:16
Re: ПриватБанк
Да.
Чтобы клиент не открывал Приват-вклад только для разового использования перед бескомиссионного пополнения для последующей перекидки денег с него на КдВ, на которую в этом случаи средства зайдут без %.
Додано: Пон 06 січ, 2025 21:02
Как раз такое вполне можно всегда было. Только открывать (и это бесплатно) нужно было за месяц заранее. А потом он вечно действует и типово именно так КДВ и пополняется. Вполне вероятно, что до Привата уже дошло, что этот начальный месяц ничего не решает, раз он теперь пишет, что снимать можно в любой день после даты открытия вклада. Но да, он не уточняет можно ли ещё и на любую карту
Додано: Вів 07 січ, 2025 10:11
Хтось пробував купувати $ОВДП з інтернет-картки?
Це можливо? Операція пройде? Без комісій?
Бо влізти $ на ту картку можна безплатно.
А от вивести потім гроші, якщо не підуть на оплату ОВДП -- дуже боляче... 😂
А з сайту Привата чомусь неясно як виколупати табличку з усіма тарифами картки...
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