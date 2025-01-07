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банках (гарне і погане) / ПриватБанк ПриватБанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 450451452453 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 76 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 7 2- Погане. Некомпетентне. 14% 11 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 23 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 11 Всього голосів : 76 Додано: Вів 07 січ, 2025 11:12 Bobua написав: Хтось пробував купувати $ОВДП з інтернет-картки?

Це можливо? Операція пройде? Без комісій?



Бо влізти $ на ту картку можна безплатно.

А от вивести потім гроші, якщо не підуть на оплату ОВДП -- дуже боляче... 😂



А з сайту Привата чомусь неясно як виколупати табличку з усіма тарифами картки... Хтось пробував купувати $ОВДП з інтернет-картки?Це можливо? Операція пройде? Без комісій?Бо влізти $ на ту картку можна безплатно.А от вивести потім гроші, якщо не підуть на оплату ОВДП -- дуже боляче... 😂А з сайту Привата чомусь неясно як виколупати табличку з усіма тарифами картки...



почніть ОВДП покупку (уявну),

якщо потрібна картка буде в випадайці - значить можна буде (я купую якраз із інтернет картки але гривневої, комсій немає) почніть ОВДП покупку (уявну),якщо потрібна картка буде в випадайці - значить можна буде (я купую якраз із інтернет картки але гривневої, комсій немає) greenozon Повідомлень: 16827 З нами з: 01.06.14 Подякував: 506 раз. Подякували: 1693 раз. Профіль 1 2 1 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 січ, 2025 11:48 greenozon



Починав уявно купувати.



Картка є доступна.



Але ж завжди є “шанс”, що вони вискочать на наступному кроці з демонічним реготом і табличкою “а з вас 100500% комісії...” 😂 (а є держ.банки, що знімають, навіть і не попереджуючи 😒)

І, звісно ж, вони про це скажуть, вже коли там будуть гроші.

А не зараз, коли на ній ще нуль...



От напружує ж, що файлик з тарифами карток -- неможливо знайти на сайті...





ЗІС-5 написав: Купував доларові ОВДП з картки Універсальна, виводив на Карту для виплат. Проблем з цим нуль. Купував доларові ОВДП з картки Універсальна, виводив на Карту для виплат. Проблем з цим нуль.



Трошки є.

Універсальну$ дозволяє відкрити лише золоту.

Це -20грв на місяць.

І х.з. чи довго ще Приват продаватиме ОВДП без комісій. І які умови потім закриття тієї платної картки..? 🤔











///



Пройшло ніби.



Але мордувати людину вони ще будуть майже два дні.



Ваша операція з купівлі ОВДП ... взята в обробку!



Дата проведення до кінця дня 08.01.2025.



За результатами обробки заявки цінні папери будуть відображені в розділі «Портфель».



От же ж вигадники...😒



Після Сенсу так тут лячно стало. 😂 Починав уявно купувати.Картка є доступна.Але ж завжди є “шанс”, що вони вискочать на наступному кроці з демонічним реготом і табличкою “а з вас 100500% комісії...” 😂 (а є держ.банки, що знімають, навіть і не попереджуючи 😒)І, звісно ж, вони про це скажуть, вже коли там будуть гроші.А не зараз, коли на ній ще нуль...От напружує ж, що файлик з тарифами карток -- неможливо знайти на сайті...Трошки є.Універсальну$ дозволяє відкрити лише золоту.Це -20грв на місяць.І х.з. чи довго ще Приват продаватиме ОВДП без комісій. І які умови потім закриття тієї платної картки..? 🤔///Пройшло ніби.Але мордувати людину вони ще будуть майже два дні.От же ж вигадники...😒Після Сенсу так тут лячно стало. 😂 Bobua

Повідомлень: 2473 З нами з: 24.08.10 Подякував: 115 раз. Подякували: 164 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 450451452453 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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