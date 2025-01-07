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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 450451452453

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 76
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
14%
11
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:12

  Bobua написав:Хтось пробував купувати $ОВДП з інтернет-картки?
Це можливо? Операція пройде? Без комісій?

Бо влізти $ на ту картку можна безплатно.
А от вивести потім гроші, якщо не підуть на оплату ОВДП -- дуже боляче... 😂

А з сайту Привата чомусь неясно як виколупати табличку з усіма тарифами картки... :(


почніть ОВДП покупку (уявну),
якщо потрібна картка буде в випадайці - значить можна буде (я купую якраз із інтернет картки але гривневої, комсій немає)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 11:48

greenozon

Починав уявно купувати.

Картка є доступна.

Але ж завжди є “шанс”, що вони вискочать на наступному кроці з демонічним реготом і табличкою “а з вас 100500% комісії...” 😂 (а є держ.банки, що знімають, навіть і не попереджуючи 😒)
І, звісно ж, вони про це скажуть, вже коли там будуть гроші.
А не зараз, коли на ній ще нуль...

От напружує ж, що файлик з тарифами карток -- неможливо знайти на сайті...


  ЗІС-5 написав:Купував доларові ОВДП з картки Універсальна, виводив на Карту для виплат. Проблем з цим нуль.


Трошки є.
Універсальну$ дозволяє відкрити лише золоту.
Це -20грв на місяць.
І х.з. чи довго ще Приват продаватиме ОВДП без комісій. І які умови потім закриття тієї платної картки..? 🤔





///

Пройшло ніби.

Але мордувати людину вони ще будуть майже два дні.

Ваша операція з купівлі ОВДП ... взята в обробку!

Дата проведення до кінця дня 08.01.2025.

За результатами обробки заявки цінні папери будуть відображені в розділі «Портфель».


От же ж вигадники...😒

Після Сенсу так тут лячно стало. 😂
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:12

Re: ПриватБанк

второй и последующие списания платежа за Оплату частинами с кредитных проходят с комиссией (4% как за снятие нала), но в грейсе? какие текущие настройки у Козероида на этот счет?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 19:29

  Кащей написав:второй и последующие списания платежа за Оплату частинами с кредитных проходят с комиссией (4% как за снятие нала), но в грейсе? какие текущие настройки у Козероида на этот счет?


Всі платежі ОЧ за рахунок кредитних - без комісії, в грейс-період входять.
riwalir
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 23:38

Bobua

так, оце "виконання операції на наступний день" - дивина від привату
і списує теж на другий (робочий) день

більше ніде такого не бачив
але.. працює, навіть на пошту все доповідає
greenozon
 
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