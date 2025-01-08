greenozon
Починав уявно купувати.
Картка є доступна.
Але ж завжди є “шанс”, що вони вискочать на наступному кроці з демонічним реготом і табличкою “а з вас 100500% комісії...” 😂 (а є держ.банки, що знімають, навіть і не попереджуючи 😒)
І, звісно ж, вони про це скажуть, вже коли там будуть гроші.
А не зараз, коли на ній ще нуль...
От напружує ж, що файлик з тарифами карток -- неможливо знайти на сайті...
ЗІС-5 написав:
Купував доларові ОВДП з картки Універсальна, виводив на Карту для виплат. Проблем з цим нуль.
Трошки є.
Універсальну$ дозволяє відкрити лише золоту.
Це -20грв на місяць.
І х.з. чи довго ще Приват продаватиме ОВДП без комісій. І які умови потім закриття тієї платної картки..? 🤔
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Пройшло ніби.
Але мордувати людину вони ще будуть майже два дні.
Ваша операція з купівлі ОВДП ... взята в обробку!
Дата проведення до кінця дня 08.01.2025.
За результатами обробки заявки цінні папери будуть відображені в розділі «Портфель».
От же ж вигадники...😒
Після Сенсу так тут лячно стало. 😂