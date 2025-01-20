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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2025 20:28
Докупил позавчера в рабочее время еще несколько облигаций, прошло 52 часа, деньги с карты так и не сняло, облигации в портфеле не появились... Лучше пожертвовать той десятой процента и брать через Сенс.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 11:03
Замовляв у епіцентрі товар із доставкою і оплатою в ТеЦе, але жодних "привітів" не нарахували, хоча "дім ремонт" 5%.
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