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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 20:28

Re: ПриватБанк

Докупил позавчера в рабочее время еще несколько облигаций, прошло 52 часа, деньги с карты так и не сняло, облигации в портфеле не появились... Лучше пожертвовать той десятой процента и брать через Сенс.
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:03

Re: ПриватБанк

Замовляв у епіцентрі товар із доставкою і оплатою в ТеЦе, але жодних "привітів" не нарахували, хоча "дім ремонт" 5%.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 00:25

  Ой+ написав:Замовляв у епіцентрі товар із доставкою і оплатою в ТеЦе, але жодних "привітів" не нарахували, хоча "дім ремонт" 5%.


Має нараховувати.Робіть заявку.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:03

  Ой+ написав:Замовляв у епіцентрі товар із доставкою і оплатою в ТеЦе, але жодних "привітів" не нарахували, хоча "дім ремонт" 5%.

Якщо біля операції пише "Дім та ремонт", це ще не означає, що МСС відповідає умовам акції. Треба перевіряти.
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