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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 січ, 2025 20:28
Re: ПриватБанк
Докупил позавчера в рабочее время еще несколько облигаций, прошло 52 часа, деньги с карты так и не сняло, облигации в портфеле не появились... Лучше пожертвовать той десятой процента и брать через Сенс.
Додано: Пон 20 січ, 2025 11:03
Re: ПриватБанк
Замовляв у епіцентрі товар із доставкою і оплатою в ТеЦе, але жодних "привітів" не нарахували, хоча "дім ремонт" 5%.
Додано: Вів 21 січ, 2025 00:25
Додано: Вів 21 січ, 2025 10:03
Додано: Вів 21 січ, 2025 12:05
Re: ПриватБанк
Прислали тіки шо: "відтепер ви можете оплачувати комунальні послуги та поповнювати мобільний рахунок з кредитних коштів без додаткової комісії! Залишається лише стандартний тариф на платіж".
А хіба досі була додаткова комісія при оплаті з кредитки за такі платежі?
Додано: Вів 21 січ, 2025 12:46
У мене так як отримання і оплата через ТеЦе, то визначило як "побутову техніку", хоча насправді покупки зовсім не техніка. І якщо би отримував в епіцентрі чи передоплатою ще на сайті, то кешбек би начислили при обраній категорії в привіті. В мене покупка недорога, застерігаю інших, щоб враховували ці нюанси.
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