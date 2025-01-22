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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 20:28

Re: ПриватБанк

Докупил позавчера в рабочее время еще несколько облигаций, прошло 52 часа, деньги с карты так и не сняло, облигации в портфеле не появились... Лучше пожертвовать той десятой процента и брать через Сенс.
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:03

Re: ПриватБанк

Замовляв у епіцентрі товар із доставкою і оплатою в ТеЦе, але жодних "привітів" не нарахували, хоча "дім ремонт" 5%.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 00:25

  Ой+ написав:Замовляв у епіцентрі товар із доставкою і оплатою в ТеЦе, але жодних "привітів" не нарахували, хоча "дім ремонт" 5%.


Має нараховувати.Робіть заявку.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 10:03

  Ой+ написав:Замовляв у епіцентрі товар із доставкою і оплатою в ТеЦе, але жодних "привітів" не нарахували, хоча "дім ремонт" 5%.

Якщо біля операції пише "Дім та ремонт", це ще не означає, що МСС відповідає умовам акції. Треба перевіряти.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:05

Re: ПриватБанк

Прислали тіки шо: "відтепер ви можете оплачувати комунальні послуги та поповнювати мобільний рахунок з кредитних коштів без додаткової комісії! Залишається лише стандартний тариф на платіж".

А хіба досі була додаткова комісія при оплаті з кредитки за такі платежі?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 12:46

  Ferlakur написав:
  Ой+ написав:Замовляв у епіцентрі товар із доставкою і оплатою в ТеЦе, але жодних "привітів" не нарахували, хоча "дім ремонт" 5%.

Якщо біля операції пише "Дім та ремонт", це ще не означає, що МСС відповідає умовам акції. Треба перевіряти.

У мене так як отримання і оплата через ТеЦе, то визначило як "побутову техніку", хоча насправді покупки зовсім не техніка. І якщо би отримував в епіцентрі чи передоплатою ще на сайті, то кешбек би начислили при обраній категорії в привіті. В мене покупка недорога, застерігаю інших, щоб враховували ці нюанси.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:37

  Ferlakur написав:Прислали тіки шо: "відтепер ви можете оплачувати комунальні послуги та поповнювати мобільний рахунок з кредитних коштів без додаткової комісії! Залишається лише стандартний тариф на платіж".

А хіба досі була додаткова комісія при оплаті з кредитки за такі платежі?



Комуналка за кредитні якщо більше 10тис в місяць є окрема комісія.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 12:43

Re: ПриватБанк

Приват вперед:
ПриватБанк закупив банкомати з обміном валюти за 839 млн грн: прийматимуть долари та євро https://delo.ua/news/privatbank-zakupiv ... ro-440704/
Банкомати підтримують прийом і видачу одночасно гривень, доларів та євро і мають технічну можливість прийому та видачі не менше ніж 200 банкнот одночасно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 19:18

  Ой+ написав:Приват вперед:
ПриватБанк закупив банкомати з обміном валюти за 839 млн грн: прийматимуть долари та євро https://delo.ua/news/privatbank-zakupiv ... ro-440704/
Банкомати підтримують прийом і видачу одночасно гривень, доларів та євро і мають технічну можливість прийому та видачі не менше ніж 200 банкнот одночасно.

Зазначається, що фінустанова замовили 1 140 ресайклінгових банкоматів виробництва компанії "NCR" (США) в Індії та Угорщині

По-моему это страны - враги Украины?
Driver
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