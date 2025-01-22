Докупил позавчера в рабочее время еще несколько облигаций, прошло 52 часа, деньги с карты так и не сняло, облигации в портфеле не появились... Лучше пожертвовать той десятой процента и брать через Сенс.
Ой+ написав:Замовляв у епіцентрі товар із доставкою і оплатою в ТеЦе, але жодних "привітів" не нарахували, хоча "дім ремонт" 5%.
Якщо біля операції пише "Дім та ремонт", це ще не означає, що МСС відповідає умовам акції. Треба перевіряти.
У мене так як отримання і оплата через ТеЦе, то визначило як "побутову техніку", хоча насправді покупки зовсім не техніка. І якщо би отримував в епіцентрі чи передоплатою ще на сайті, то кешбек би начислили при обраній категорії в привіті. В мене покупка недорога, застерігаю інших, щоб враховували ці нюанси.
Ferlakur написав:Прислали тіки шо: "відтепер ви можете оплачувати комунальні послуги та поповнювати мобільний рахунок з кредитних коштів без додаткової комісії! Залишається лише стандартний тариф на платіж".
А хіба досі була додаткова комісія при оплаті з кредитки за такі платежі?
Комуналка за кредитні якщо більше 10тис в місяць є окрема комісія.
ПриватБанк закупив банкомати з обміном валюти за 839 млн грн: прийматимуть долари та євро https://delo.ua/news/privatbank-zakupiv ... ro-440704/ Банкомати підтримують прийом і видачу одночасно гривень, доларів та євро і мають технічну можливість прийому та видачі не менше ніж 200 банкнот одночасно.
ПриватБанк закупив банкомати з обміном валюти за 839 млн грн: прийматимуть долари та євро https://delo.ua/news/privatbank-zakupiv ... ro-440704/ Банкомати підтримують прийом і видачу одночасно гривень, доларів та євро і мають технічну можливість прийому та видачі не менше ніж 200 банкнот одночасно.
Зазначається, що фінустанова замовили 1 140 ресайклінгових банкоматів виробництва компанії "NCR" (США) в Індії та Угорщині