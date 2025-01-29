Дякую ще раз.WallNutPen написав:
подпадает если платить сторонними ресурсами (портмоне, изя-пей, пей-хаб и т.п.). Но если платить в п24 то кэшбека не будет (такие платежи банк рассматривает как оплата со счета, а не с карты)
А які ресурси для цього дають сплатити без комісії?
Спробував Портмоне, але хитро і приховано підсовує коміс. на завершальному етапі підтвердження 3D-sec.
Крім цього, Портмоне без вашої згоди зберігає дані карти. Рекомендую видаляти ці дані, бо моя карта Юнекса була скомпроментована. І хто зна звідки витік.