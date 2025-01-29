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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 06:40

  WallNutPen написав:
  Вадимка написав:Підкажіть будь ласка.Дім та ремонт не підпадає під комуналку?Там е 4900.Дякую.

подпадает если платить сторонними ресурсами (портмоне, изя-пей, пей-хаб и т.п.). Но если платить в п24 то кэшбека не будет (такие платежи банк рассматривает как оплата со счета, а не с карты)
Дякую ще раз.
А які ресурси для цього дають сплатити без комісії?
Спробував Портмоне, але хитро і приховано підсовує коміс. на завершальному етапі підтвердження 3D-sec.
Крім цього, Портмоне без вашої згоди зберігає дані карти. Рекомендую видаляти ці дані, бо моя карта Юнекса була скомпроментована. І хто зна звідки витік.
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 18:06

  Visky написав:А які ресурси для цього дають сплатити без комісії?

Особистий досвід січня цього року - на рахунок рудого янгола світла через ізіпей. Та ще й на Фішку 0,5%+. Але блукали гроші 4 доби. Ще газ начебто можна, але мені немає потреби. Адресні комунальні не став експерементувати.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:45

Підскажіть чи треба платити відсотки по кредитці якщо оплатив товар а продавець нічого не відправив і на звязок не виходить? Підтримка банку дуже непрофесійна, казала так потім сказала ні, бо транзакція добровільна.
В ідеалі взагалі б через поліцію заморозити всі відсотки по сумі оплати на кредитці і нехай банк з поліцією самі шукають шахрая, в Україні таке можливо?
Заявку на чарджбек зробив, є сумніви що вона сумісна з заявою в поліцію.
dimazah30
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 22:30

Re: ПриватБанк

Тут краще заяву в поліцію і копію надати банку для чарджбеку -- це буде хоч яким аргументом, що товар не отримали.

  dimazah30 написав:Підскажіть чи треба платити відсотки по кредитці якщо оплатив товар а продавець нічого не відправив і на звязок не виходить?
Так. Банк не винен, що клієнт знайшов поганого продавця, який виявився шахраєм. Банк клієнтові надав інструмент (кредитні кошти) і банк не винен, що клієнт не навчився їм правильно користуватися.
Howl
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