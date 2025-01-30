Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПриватБанк ПриватБанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 452453454455 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 77 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 7 2- Погане. Некомпетентне. 16% 12 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 23 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 11 Всього голосів : 77 Додано: Сер 29 січ, 2025 06:40 WallNutPen написав: Вадимка написав: Підкажіть будь ласка.Дім та ремонт не підпадає під комуналку?Там е 4900.Дякую. Підкажіть будь ласка.Дім та ремонт не підпадає під комуналку?Там е 4900.Дякую.

подпадает если платить сторонними ресурсами (портмоне, изя-пей, пей-хаб и т.п.). Но если платить в п24 то кэшбека не будет (такие платежи банк рассматривает как оплата со счета, а не с карты) подпадает если платить сторонними ресурсами (портмоне, изя-пей, пей-хаб и т.п.). Но если платить в п24 то кэшбека не будет (такие платежи банк рассматривает как оплата со счета, а не с карты) Дякую ще раз.

А які ресурси для цього дають сплатити без комісії?

Спробував Портмоне, але хитро і приховано підсовує коміс. на завершальному етапі підтвердження 3D-sec.

Крім цього, Портмоне без вашої згоди зберігає дані карти. Рекомендую видаляти ці дані, бо моя карта Юнекса була скомпроментована. І хто зна звідки витік. Дякую ще раз.А які ресурси для цього дають сплатити без комісії?Спробував Портмоне, але хитро і приховано підсовує коміс. на завершальному етапі підтвердження 3D-sec.Крім цього, Портмоне без вашої згоди зберігає дані карти. Рекомендую видаляти ці дані, бо моя карта Юнекса була скомпроментована. І хто зна звідки витік. Visky

Повідомлень: 1311 З нами з: 27.04.10 Подякував: 119 раз. Подякували: 154 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 18:06 Visky написав: А які ресурси для цього дають сплатити без комісії? А які ресурси для цього дають сплатити без комісії?

Особистий досвід січня цього року - на рахунок рудого янгола світла через ізіпей. Та ще й на Фішку 0,5%+. Але блукали гроші 4 доби. Ще газ начебто можна, але мені немає потреби. Адресні комунальні не став експерементувати. Особистий досвід січня цього року - на рахунок рудого янгола світла через ізіпей. Та ще й на Фішку 0,5%+. Але блукали гроші 4 доби. Ще газ начебто можна, але мені немає потреби. Адресні комунальні не став експерементувати. kulikrom

Повідомлень: 1548 З нами з: 14.09.11 Подякував: 29 раз. Подякували: 96 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 21:45 Підскажіть чи треба платити відсотки по кредитці якщо оплатив товар а продавець нічого не відправив і на звязок не виходить? Підтримка банку дуже непрофесійна, казала так потім сказала ні, бо транзакція добровільна.

В ідеалі взагалі б через поліцію заморозити всі відсотки по сумі оплати на кредитці і нехай банк з поліцією самі шукають шахрая, в Україні таке можливо?

Заявку на чарджбек зробив, є сумніви що вона сумісна з заявою в поліцію. dimazah30

Повідомлень: 47 З нами з: 09.07.19 Подякував: 8 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 22:30 Re: ПриватБанк



dimazah30 написав: Підскажіть чи треба платити відсотки по кредитці якщо оплатив товар а продавець нічого не відправив і на звязок не виходить? Підскажіть чи треба платити відсотки по кредитці якщо оплатив товар а продавець нічого не відправив і на звязок не виходить? Так. Банк не винен, що клієнт знайшов поганого продавця, який виявився шахраєм. Банк клієнтові надав інструмент (кредитні кошти) і банк не винен, що клієнт не навчився їм правильно користуватися. Тут краще заяву в поліцію і копію надати банку для чарджбеку -- це буде хоч яким аргументом, що товар не отримали.Так. Банк не винен, що клієнт знайшов поганого продавця, який виявився шахраєм. Банк клієнтові надав інструмент (кредитні кошти) і банк не винен, що клієнт не навчився їм правильно користуватися. Howl

Повідомлень: 6190 З нами з: 08.03.18 Подякував: 563 раз. Подякували: 1116 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 січ, 2025 22:36 Howl написав: Тут краще заяву в поліцію і копію надати банку для чарджбеку -- це буде хоч яким аргументом, що товар не отримали. Тут краще заяву в поліцію і копію надати банку для чарджбеку -- це буде хоч яким аргументом, що товар не отримали.

Какой же это аргумент не получения товара? Только если мошенником окажется покупатель, который всё тихо получил, но хочет на шару, то это будет лишним следом, что хотел обмануть ещё и полицию Какой же это аргумент не получения товара? Только если мошенником окажется покупатель, который всё тихо получил, но хочет на шару, то это будет лишним следом, что хотел обмануть ещё и полицию moveton

Повідомлень: 5099 З нами з: 23.03.18 Подякував: 40 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 06:59 dimazah30 написав: Підскажіть чи треба платити відсотки по кредитці якщо оплатив товар а продавець нічого не відправив і на звязок не виходить? Підтримка банку дуже непрофесійна, казала так потім сказала ні, бо транзакція добровільна.

В ідеалі взагалі б через поліцію заморозити всі відсотки по сумі оплати на кредитці і нехай банк з поліцією самі шукають шахрая, в Україні таке можливо?

Заявку на чарджбек зробив, є сумніви що вона сумісна з заявою в поліцію. Підскажіть чи треба платити відсотки по кредитці якщо оплатив товар а продавець нічого не відправив і на звязок не виходить? Підтримка банку дуже непрофесійна, казала так потім сказала ні, бо транзакція добровільна.В ідеалі взагалі б через поліцію заморозити всі відсотки по сумі оплати на кредитці і нехай банк з поліцією самі шукають шахрая, в Україні таке можливо?Заявку на чарджбек зробив, є сумніви що вона сумісна з заявою в поліцію.

Это вы пошутили, да? Ну нельзя же такое на полном серьёзе писать. Это вы пошутили, да? Ну нельзя же такое на полном серьёзе писать. Feh14 Повідомлень: 152 З нами з: 13.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2025 12:30 dimazah30 написав: Підскажіть чи треба платити відсотки по кредитці якщо оплатив товар а продавець нічого не відправив і на звязок не виходить? Підтримка банку дуже непрофесійна, казала так потім сказала ні, бо транзакція добровільна.

В ідеалі взагалі б через поліцію заморозити всі відсотки по сумі оплати на кредитці і нехай банк з поліцією самі шукають шахрая, в Україні таке можливо?

Заявку на чарджбек зробив, є сумніви що вона сумісна з заявою в поліцію. Підскажіть чи треба платити відсотки по кредитці якщо оплатив товар а продавець нічого не відправив і на звязок не виходить? Підтримка банку дуже непрофесійна, казала так потім сказала ні, бо транзакція добровільна.В ідеалі взагалі б через поліцію заморозити всі відсотки по сумі оплати на кредитці і нехай банк з поліцією самі шукають шахрая, в Україні таке можливо?Заявку на чарджбек зробив, є сумніви що вона сумісна з заявою в поліцію.



Звичайно платити відсотки треба. Якщо оплата за товар проведена як торгова операція, а не як переказ на карту, то шанси на виграш по чарджбеку високі, якщо як переказ на картку - низькі. Заява в поліцію для банку по суті не має значення, бо оплату здійснили ви самі, тут немає вини банку, тому й нарахування відсотків з їхнього боку абсолютно обгрунтоване. Звичайно платити відсотки треба. Якщо оплата за товар проведена як торгова операція, а не як переказ на карту, то шанси на виграш по чарджбеку високі, якщо як переказ на картку - низькі. Заява в поліцію для банку по суті не має значення, бо оплату здійснили ви самі, тут немає вини банку, тому й нарахування відсотків з їхнього боку абсолютно обгрунтоване. antey718 Повідомлень: 855 З нами з: 03.08.13 Подякував: 53 раз. Подякували: 136 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 452453454455 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: IGNAT і 1 гістьМодератори: Ірина_, ShtormK, Модератор