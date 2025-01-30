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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2025 06:40
WallNutPen написав: Вадимка написав:
Підкажіть будь ласка.Дім та ремонт не підпадає під комуналку?Там е 4900.Дякую.
подпадает если платить сторонними ресурсами (портмоне, изя-пей, пей-хаб и т.п.). Но если платить в п24 то кэшбека не будет (такие платежи банк рассматривает как оплата со счета, а не с карты)
Дякую ще раз.
А які ресурси для цього дають сплатити без комісії?
Спробував Портмоне, але хитро і приховано підсовує коміс. на завершальному етапі підтвердження 3D-sec.
Крім цього, Портмоне без вашої згоди зберігає дані карти. Рекомендую видаляти ці дані, бо моя карта Юнекса була скомпроментована. І хто зна звідки витік.
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Visky
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Додано: Сер 29 січ, 2025 18:06
Visky написав:
А які ресурси для цього дають сплатити без комісії?
Особистий досвід січня цього року - на рахунок рудого янгола світла через ізіпей. Та ще й на Фішку 0,5%+. Але блукали гроші 4 доби. Ще газ начебто можна, але мені немає потреби. Адресні комунальні не став експерементувати.
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kulikrom
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Додано: Сер 29 січ, 2025 21:45
Підскажіть чи треба платити відсотки по кредитці якщо оплатив товар а продавець нічого не відправив і на звязок не виходить? Підтримка банку дуже непрофесійна, казала так потім сказала ні, бо транзакція добровільна.
В ідеалі взагалі б через поліцію заморозити всі відсотки по сумі оплати на кредитці і нехай банк з поліцією самі шукають шахрая, в Україні таке можливо?
Заявку на чарджбек зробив, є сумніви що вона сумісна з заявою в поліцію.
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dimazah30
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Додано: Сер 29 січ, 2025 22:30
Тут краще заяву в поліцію і копію надати банку для чарджбеку -- це буде хоч яким аргументом, що товар не отримали.
dimazah30 написав:
Підскажіть чи треба платити відсотки по кредитці якщо оплатив товар а продавець нічого не відправив і на звязок не виходить?
Так. Банк не винен, що клієнт знайшов поганого продавця, який виявився шахраєм. Банк клієнтові надав інструмент (кредитні кошти) і банк не винен, що клієнт не навчився їм правильно користуватися.
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Howl
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Додано: Сер 29 січ, 2025 22:36
Howl написав:
Тут краще заяву в поліцію і копію надати банку для чарджбеку -- це буде хоч яким аргументом, що товар не отримали.
Какой же это аргумент не получения товара? Только если мошенником окажется покупатель, который всё тихо получил, но хочет на шару, то это будет лишним следом, что хотел обмануть ещё и полицию
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Додано: Чет 30 січ, 2025 06:59
dimazah30 написав:
Підскажіть чи треба платити відсотки по кредитці якщо оплатив товар а продавець нічого не відправив і на звязок не виходить? Підтримка банку дуже непрофесійна, казала так потім сказала ні, бо транзакція добровільна.
В ідеалі взагалі б через поліцію заморозити всі відсотки по сумі оплати на кредитці і нехай банк з поліцією самі шукають шахрая, в Україні таке можливо?
Заявку на чарджбек зробив, є сумніви що вона сумісна з заявою в поліцію.
Это вы пошутили, да? Ну нельзя же такое на полном серьёзе писать.
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Feh14
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Додано: Чет 30 січ, 2025 12:30
dimazah30 написав:
Підскажіть чи треба платити відсотки по кредитці якщо оплатив товар а продавець нічого не відправив і на звязок не виходить? Підтримка банку дуже непрофесійна, казала так потім сказала ні, бо транзакція добровільна.
В ідеалі взагалі б через поліцію заморозити всі відсотки по сумі оплати на кредитці і нехай банк з поліцією самі шукають шахрая, в Україні таке можливо?
Заявку на чарджбек зробив, є сумніви що вона сумісна з заявою в поліцію.
Звичайно платити відсотки треба. Якщо оплата за товар проведена як торгова операція, а не як переказ на карту, то шанси на виграш по чарджбеку високі, якщо як переказ на картку - низькі. Заява в поліцію для банку по суті не має значення, бо оплату здійснили ви самі, тут немає вини банку, тому й нарахування відсотків з їхнього боку абсолютно обгрунтоване.
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antey718
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:24
Feh14
в англомовних джерелах про чарджбек так і написано, що то гроші банку і відсотки можна заморозити. в україномовних інформації взагалі майже нема і довіри спіробітникам банку нема, тому і питаю.
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dimazah30
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:28
antey718
Оплата була як торгова операція, навіть кешбек нарахувало по категорії "Побутова техніка". Тільки є сумніви що на рахунку продавця щось залишилося, а українські банки будуть платити чарджбек зі своїх коштів. Чи платіжна система може їх змусити?
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dimazah30
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Додано: Чет 30 січ, 2025 15:18
dimazah30 Не змусить, вини банку нема, чарджбек буде, якщо продавець не зняв всі гроші і Ви не отримали товар, а продавець не підсунув до спору фальшивки отримання Вами товару
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Visky
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