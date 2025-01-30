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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 січ, 2025 17:26
Visky
Продавець нічого не підсуне бо всі канали звязку перекрив. На нього вже напевно кримінальна справа від інших клієнтів і на рахунках в нього нічого вже нема.
Якщо так, то яка буде відповідь по чарджбеку "схвалено, але грошей нема" чи що? У випадку відмови має бути арбітраж платіжної системи, в Україні він можливий?
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Додано: Чет 30 січ, 2025 17:49
dimazah30 написав:Visky
Продавець нічого не підсуне бо всі канали звязку перекрив. На нього вже напевно кримінальна справа від інших клієнтів і на рахунках в нього нічого вже нема.
Якщо так, то яка буде відповідь по чарджбеку "схвалено, але грошей нема" чи що? У випадку відмови має бути арбітраж платіжної системи, в Україні він можливий?
Що за продавець якщо не секрет?
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Додано: Чет 30 січ, 2025 18:34
dimazah30 написав:
Якщо так, то яка буде відповідь по чарджбеку "схвалено, але грошей нема" чи що?
Є таке поняття як МОТО - платіж. Може прилетіти списання і коли 0 на рахунку і навіть по закритому рахунку.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 18:54
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:00
Хтось купував ОВДП в Приваті? Скільки зазвичай опрацьовують заявку? Я зранку спробував купити одну облігацію, наче все підписав, але досі гроші не зняли і облігацію в системі не видно. А при спробі купити вдруге видавало помилку..
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:40
Дюрі-бачі написав:
Хтось купував ОВДП в Приваті? Скільки зазвичай опрацьовують заявку? Я зранку спробував купити одну облігацію, наче все підписав, але досі гроші не зняли і облігацію в системі не видно. А при спробі купити вдруге видавало помилку..
Там внизу сторінки є розділ "Популярні питання"Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП?
Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
По факту так і є.
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