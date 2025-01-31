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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:26

Visky
Продавець нічого не підсуне бо всі канали звязку перекрив. На нього вже напевно кримінальна справа від інших клієнтів і на рахунках в нього нічого вже нема.
Якщо так, то яка буде відповідь по чарджбеку "схвалено, але грошей нема" чи що? У випадку відмови має бути арбітраж платіжної системи, в Україні він можливий?
dimazah30
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:49

  dimazah30 написав:Visky
Продавець нічого не підсуне бо всі канали звязку перекрив. На нього вже напевно кримінальна справа від інших клієнтів і на рахунках в нього нічого вже нема.
Якщо так, то яка буде відповідь по чарджбеку "схвалено, але грошей нема" чи що? У випадку відмови має бути арбітраж платіжної системи, в Україні він можливий?

Що за продавець якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:34

Re: ПриватБанк

  dimazah30 написав:Якщо так, то яка буде відповідь по чарджбеку "схвалено, але грошей нема" чи що?

Є таке поняття як МОТО - платіж. Може прилетіти списання і коли 0 на рахунку і навіть по закритому рахунку.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:54

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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:00

Re: ПриватБанк

Хтось купував ОВДП в Приваті? Скільки зазвичай опрацьовують заявку? Я зранку спробував купити одну облігацію, наче все підписав, але досі гроші не зняли і облігацію в системі не видно. А при спробі купити вдруге видавало помилку..
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:40

  Дюрі-бачі написав:Хтось купував ОВДП в Приваті? Скільки зазвичай опрацьовують заявку? Я зранку спробував купити одну облігацію, наче все підписав, але досі гроші не зняли і облігацію в системі не видно. А при спробі купити вдруге видавало помилку..

Там внизу сторінки є розділ "Популярні питання"

Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП?
Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.

По факту так і є.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 23:39

  Дюрі-бачі написав:А при спробі купити вдруге видавало помилку..

Уже ж тут неоднократно писали, что так в Привате и положено: пока самая первая покупка не пройдёт, новые заявки не примут. А кому это кажется отсталым, пусть идёт в NovaPay :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 07:03

  dimazah30 написав:Visky
Продавець нічого не підсуне бо всі канали звязку перекрив. На нього вже напевно кримінальна справа від інших клієнтів і на рахунках в нього нічого вже нема.
Якщо так, то яка буде відповідь по чарджбеку "схвалено, але грошей нема" чи що? У випадку відмови має бути арбітраж платіжної системи, в Україні він можливий?
Арбітраж ПБ не хоче застосовувати, він платний для клієнта і для банку в разі програшу.
Колись при відмові продавця повернути кошти на попередньому етапі чарджбеку, ПБ просто закрив мою заявку з відмовою. А я, впевнений у правоті і достатності доказів, наполягав на арбітражі. ПБ то ігнорував мою вимогу, то стращав штрафом, потім запропонував сплатити наперед 500 грн (це і в тарифах було, деякі банки і 500 Є ставлять). Я погодився, у відповідь - тиша. Врешті повідомили, що термін на арбітраж прострочено
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 13:32

Visky
https://privatbank.ua/terms
2.1.4.10.3. У разі програшу Банком арбітражного процесу при оскарженні транзакції в МПС, ініційованого Клієнтом, згідно п.2.1.4.10.1. цього Договору, Клієнт зобов'язується сплатити Банку штраф у гривні, в розмірі еквівалентному 500 доларів США за офіційним курсом НБУ на день оплати


Виграний арбітраж якось гарантує повернення коштів навіть якщо рахунки продавця закриті? І чи може бути що еквайр оцінить штрафні санкції від мастеркард і вирішить краще їх оплатити ніж мені гроші повертати?
dimazah30
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