Visky Продавець нічого не підсуне бо всі канали звязку перекрив. На нього вже напевно кримінальна справа від інших клієнтів і на рахунках в нього нічого вже нема. Якщо так, то яка буде відповідь по чарджбеку "схвалено, але грошей нема" чи що? У випадку відмови має бути арбітраж платіжної системи, в Україні він можливий?
dimazah30 написав:Visky Продавець нічого не підсуне бо всі канали звязку перекрив. На нього вже напевно кримінальна справа від інших клієнтів і на рахунках в нього нічого вже нема. Якщо так, то яка буде відповідь по чарджбеку "схвалено, але грошей нема" чи що? У випадку відмови має бути арбітраж платіжної системи, в Україні він можливий?
Хтось купував ОВДП в Приваті? Скільки зазвичай опрацьовують заявку? Я зранку спробував купити одну облігацію, наче все підписав, але досі гроші не зняли і облігацію в системі не видно. А при спробі купити вдруге видавало помилку..
Дюрі-бачі написав:Хтось купував ОВДП в Приваті? Скільки зазвичай опрацьовують заявку? Я зранку спробував купити одну облігацію, наче все підписав, але досі гроші не зняли і облігацію в системі не видно. А при спробі купити вдруге видавало помилку..
Там внизу сторінки є розділ "Популярні питання"
Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП? Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
dimazah30 написав:Visky Продавець нічого не підсуне бо всі канали звязку перекрив. На нього вже напевно кримінальна справа від інших клієнтів і на рахунках в нього нічого вже нема. Якщо так, то яка буде відповідь по чарджбеку "схвалено, але грошей нема" чи що? У випадку відмови має бути арбітраж платіжної системи, в Україні він можливий?
Арбітраж ПБ не хоче застосовувати, він платний для клієнта і для банку в разі програшу. Колись при відмові продавця повернути кошти на попередньому етапі чарджбеку, ПБ просто закрив мою заявку з відмовою. А я, впевнений у правоті і достатності доказів, наполягав на арбітражі. ПБ то ігнорував мою вимогу, то стращав штрафом, потім запропонував сплатити наперед 500 грн (це і в тарифах було, деякі банки і 500 Є ставлять). Я погодився, у відповідь - тиша. Врешті повідомили, що термін на арбітраж прострочено
Visky https://privatbank.ua/terms 2.1.4.10.3. У разі програшу Банком арбітражного процесу при оскарженні транзакції в МПС, ініційованого Клієнтом, згідно п.2.1.4.10.1. цього Договору, Клієнт зобов'язується сплатити Банку штраф у гривні, в розмірі еквівалентному 500 доларів США за офіційним курсом НБУ на день оплати
Виграний арбітраж якось гарантує повернення коштів навіть якщо рахунки продавця закриті? І чи може бути що еквайр оцінить штрафні санкції від мастеркард і вирішить краще їх оплатити ніж мені гроші повертати?
dimazah30 1. Практично ПБ мене "кинув" з арбітражем. Чи то за того, що продавець був суперважковаговик, чи установка така у них не арбітражити, бо бояться не отримати компенсації, а прописали в тарифах номінально, бо це вимога угоди з МПС, або розхлябаність? 2. Не знаю, можливо, якщо продавець зник, то взагалі не проводиться. На оф.сайті укр підрозділу МС був тел., подзвоніть їм