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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2025 00:56
kulikrom написав: Visky написав:
А які ресурси для цього дають сплатити без комісії?
Особистий досвід січня цього року - на рахунок рудого янгола світла через ізіпей. Та ще й на Фішку 0,5%+. Але блукали гроші 4 доби. Ще газ начебто можна, але мені немає потреби. Адресні комунальні не став експерементувати.
Спробував водоканал і опалення рудого - малює коміс.
Так чи є ресурс який по № карти проводить комуналку без комісії?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 11:58
Visky написав: kulikrom написав: Visky написав:
А які ресурси для цього дають сплатити без комісії?
Особистий досвід січня цього року - на рахунок рудого янгола світла через ізіпей. Та ще й на Фішку 0,5%+. Але блукали гроші 4 доби. Ще газ начебто можна, але мені немає потреби. Адресні комунальні не став експерементувати.
Спробував водоканал і опалення рудого - малює коміс.
Так чи є ресурс який по № карти проводить комуналку без комісії?
Payhub перші три місяці без комісіі
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Додано: Суб 01 лют, 2025 12:06
ramaz написав:
Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
А заявку досі не опрацювали. Таке враження, що вони їх вручну роблять...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 01 лют, 2025 12:15
Дюрі-бачі написав: ramaz написав:
Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
А заявку досі не опрацювали. Таке враження, що вони їх вручну роблять...
Первая заявка - это онбординг. Вероятно, есть и что ручками поделать. В ICU, например, может и пару недель занять. А тут ещё конец месяца переходящий в выходные. Я бы на недельку расслабился.
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moveton
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Додано: Суб 01 лют, 2025 12:31
moveton написав:
Первая заявка - это онбординг. Вероятно, есть и что ручками поделать. В ICU, например, может и пару недель занять. А тут ещё конец месяца переходящий в выходные. Я бы на недельку расслабился.
Та я їх клієнт 20 років, ще зі школи. Що там можна обордити?
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 01 лют, 2025 12:40
Дюрі-бачі написав:
Та я їх клієнт 20 років, ще зі школи. Що там можна обордити?
Именно подразделения ОВГЗ? А так по вопросам и не скажешь. 20 лет назад купить ОВГЗ через Приват - это было круто. Это и три года назад мало кто делал потому, что мало того, что для окупаемости сумма требовалась довольно крупная, так ещё и финмон требовал, чтобы она вся была заработана за 1-2 последних года. Может сейчас и опять требует.
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moveton
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