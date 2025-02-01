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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 454455456457

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ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 00:56

  kulikrom написав:
  Visky написав:А які ресурси для цього дають сплатити без комісії?

Особистий досвід січня цього року - на рахунок рудого янгола світла через ізіпей. Та ще й на Фішку 0,5%+. Але блукали гроші 4 доби. Ще газ начебто можна, але мені немає потреби. Адресні комунальні не став експерементувати.
Спробував водоканал і опалення рудого - малює коміс.
Так чи є ресурс який по № карти проводить комуналку без комісії?
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 11:58

  Visky написав:
  kulikrom написав:
  Visky написав:А які ресурси для цього дають сплатити без комісії?

Особистий досвід січня цього року - на рахунок рудого янгола світла через ізіпей. Та ще й на Фішку 0,5%+. Але блукали гроші 4 доби. Ще газ начебто можна, але мені немає потреби. Адресні комунальні не став експерементувати.
Спробував водоканал і опалення рудого - малює коміс.
Так чи є ресурс який по № карти проводить комуналку без комісії?


Payhub перші три місяці без комісіі
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:06

Re: ПриватБанк

  ramaz написав:Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.

А заявку досі не опрацювали. Таке враження, що вони їх вручну роблять...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:15

  Дюрі-бачі написав:
  ramaz написав:Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.

А заявку досі не опрацювали. Таке враження, що вони їх вручну роблять...

Первая заявка - это онбординг. Вероятно, есть и что ручками поделать. В ICU, например, может и пару недель занять. А тут ещё конец месяца переходящий в выходные. Я бы на недельку расслабился.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:31

Re: ПриватБанк

  moveton написав:Первая заявка - это онбординг. Вероятно, есть и что ручками поделать. В ICU, например, может и пару недель занять. А тут ещё конец месяца переходящий в выходные. Я бы на недельку расслабился.

Та я їх клієнт 20 років, ще зі школи. Що там можна обордити?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 12:40

  Дюрі-бачі написав:Та я їх клієнт 20 років, ще зі школи. Що там можна обордити?

Именно подразделения ОВГЗ? А так по вопросам и не скажешь. 20 лет назад купить ОВГЗ через Приват - это было круто. Это и три года назад мало кто делал потому, что мало того, что для окупаемости сумма требовалась довольно крупная, так ещё и финмон требовал, чтобы она вся была заработана за 1-2 последних года. Может сейчас и опять требует.
moveton
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  #<1 ... 454455456457
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