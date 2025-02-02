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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2025 00:56
kulikrom написав: Visky написав:
А які ресурси для цього дають сплатити без комісії?
Особистий досвід січня цього року - на рахунок рудого янгола світла через ізіпей. Та ще й на Фішку 0,5%+. Але блукали гроші 4 доби. Ще газ начебто можна, але мені немає потреби. Адресні комунальні не став експерементувати.
Спробував водоканал і опалення рудого - малює коміс.
Так чи є ресурс який по № карти проводить комуналку без комісії?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 11:58
Visky написав: kulikrom написав: Visky написав:
А які ресурси для цього дають сплатити без комісії?
Особистий досвід січня цього року - на рахунок рудого янгола світла через ізіпей. Та ще й на Фішку 0,5%+. Але блукали гроші 4 доби. Ще газ начебто можна, але мені немає потреби. Адресні комунальні не став експерементувати.
Спробував водоканал і опалення рудого - малює коміс.
Так чи є ресурс який по № карти проводить комуналку без комісії?
Payhub перші три місяці без комісіі
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Додано: Суб 01 лют, 2025 12:06
ramaz написав:
Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
А заявку досі не опрацювали. Таке враження, що вони їх вручну роблять...
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Додано: Суб 01 лют, 2025 12:15
Дюрі-бачі написав: ramaz написав:
Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
А заявку досі не опрацювали. Таке враження, що вони їх вручну роблять...
Первая заявка - это онбординг. Вероятно, есть и что ручками поделать. В ICU, например, может и пару недель занять. А тут ещё конец месяца переходящий в выходные. Я бы на недельку расслабился.
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moveton
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Додано: Суб 01 лют, 2025 12:31
moveton написав:
Первая заявка - это онбординг. Вероятно, есть и что ручками поделать. В ICU, например, может и пару недель занять. А тут ещё конец месяца переходящий в выходные. Я бы на недельку расслабился.
Та я їх клієнт 20 років, ще зі школи. Що там можна обордити?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 12:40
Дюрі-бачі написав:
Та я їх клієнт 20 років, ще зі школи. Що там можна обордити?
Именно подразделения ОВГЗ? А так по вопросам и не скажешь. 20 лет назад купить ОВГЗ через Приват - это было круто. Это и три года назад мало кто делал потому, что мало того, что для окупаемости сумма требовалась довольно крупная, так ещё и финмон требовал, чтобы она вся была заработана за 1-2 последних года. Может сейчас и опять требует.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 03:08
ukr0014959 написав:
Payhub перші три місяці без комісіі
Так, вже бачив, що при реєстрації обіцяють без коміс. Проте дуже дякую!
Про 3 міс в запрошенні замовчують. Сервіс сирий, дуже незручний: нема підтягування всіх ком.рахунків за адресою, все треба вписувати окремо і вручну. Не дає відкорегувати стро дії карти, довелось все робити спочату, жах!
Після оплати видало: "Платіж відхилено...", а кошти списані
Востаннє редагувалось Visky
в Нед 02 лют, 2025 04:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 03:22
moveton написав:
сумма требовалась довольно крупная, так ещё и финмон требовал, чтобы она вся была заработана за 1-2 последних года. Может сейчас и опять требует.
При згадках про фінмон виникає дежа вю радянської абсурдності багатьох усталених тоді процесів.
Ну для серйозної боротьби з "брудними" грошима не клієнтів банків слід трясти за їхні скромні внески, а самих господарів цих банків. От за які кошти вони їх створювали, придбавали? А то лише бралися за колишніх власників, в т.ч. і цього банку
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Додано: Нед 02 лют, 2025 15:40
Visky написав:
От за які кошти вони їх створювали, придбавали?
Я конечно дико извиняюсь - вы вероятно слабо представляете саму процедуру создания банка с нуля и/или перекупки уже существующего банка. В свое время (90-е начало 00-вых) мне приходилось иметь отношение к обоим этим процессам. Там вот - сам я очень не люблю НБУ - но с уверенностью могу заявить, что процесс регистации взносов в уставный фонд всеми акционерами имеющих существенную долю - вообще, и каждого отдельно платежа приводящего к получению существенной доли в УФ банка - в частности - контролируется регулятором очень-очень-преочень серьезно. Идет полная проверка всей финансовой отчетности акционера за последние несколько лет + результатов аудиторских проверок - и эта отчетность должна показывать, что вся сумма взноса должны быть исключительно "белой" (т.е. с нее уплачены все налоги) и у акционера должно быть достаточно собственных средств (то есть источником покупки или взноса должно быть то, что бухгалтера называют капитал, а никак не заемные средства и кредиторка). Кроме того проверяется "происхождение" денег непосредственно в момент платежа за акции/взноса в уставник - это тоже никак не должны быть серые или заемные средства. Конечно я "не держал свечку" при проверке уставников 200+ укр.банков, существовавших за 30+ лет независимости, но судя по тому как этот процесс был организован еще в 90-е могу сказать что контроль со стороны там очень жЁсткий. Потом - владельцы наверняка ганяют через собственный банк деньги "самого разного цвета и степени стирки", но в процессе создания/покупки банка там все "белым-бело"
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Додано: Нед 02 лют, 2025 22:37
Когда-то с Привата можно было без комис вывести деньгу на Радабанк. Сейчас не нахожу в Платежах подобного. Убрали?
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