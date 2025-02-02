О_о тобто в них є різні підрозділи? Ні, я звичайний кієнт, який мав картку юніора, отримував стипендії, потім зарплати, оформлював кредити, депозити і маю халявний золотий клуб...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2025 23:05
Re: ПриватБанк
Додано: Нед 02 лют, 2025 23:30
Но есть ли в этом длинном списке единственно важный в данном контексте пункт: открытие счёта в ценных бумагах? Если нет, то вот он сейчас и открывается, а это не быстрая операция. Так-то видно, что отдел ЦБ у Привата сбоку: своя почта поддержки, свои телефоны. Отдельные люди в отделениях, которые что-то в операциях с ОВГЗ понимают и которых днём с огнём не найти. Более того, торговец ЦБ и депозитарный отдел - это тоже разные епархии. А Приват, который банк, тут скорее партнёр. Может кому и удивительно, что, например, становление клиентом Авангарда не даёт автоматически открытие счетов в ICU, но так вот оно не просто.
Кстати, в FAQ на
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