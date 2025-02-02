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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 455456457458

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:05

Re: ПриватБанк

  moveton написав:Именно подразделения ОВГЗ?

О_о тобто в них є різні підрозділи? Ні, я звичайний кієнт, який мав картку юніора, отримував стипендії, потім зарплати, оформлював кредити, депозити і маю халявний золотий клуб...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:30

  Дюрі-бачі написав:
  moveton написав:Именно подразделения ОВГЗ?

О_о тобто в них є різні підрозділи? Ні, я звичайний кієнт, який мав картку юніора, отримував стипендії, потім зарплати, оформлював кредити, депозити і маю халявний золотий клуб...

Но есть ли в этом длинном списке единственно важный в данном контексте пункт: открытие счёта в ценных бумагах? Если нет, то вот он сейчас и открывается, а это не быстрая операция. Так-то видно, что отдел ЦБ у Привата сбоку: своя почта поддержки, свои телефоны. Отдельные люди в отделениях, которые что-то в операциях с ОВГЗ понимают и которых днём с огнём не найти. Более того, торговец ЦБ и депозитарный отдел - это тоже разные епархии. А Приват, который банк, тут скорее партнёр. Может кому и удивительно, что, например, становление клиентом Авангарда не даёт автоматически открытие счетов в ICU, но так вот оно не просто.

Кстати, в FAQ на https://next.privat24.ua/bonds/list в разделе "Купівля ОВДП в Приват24" в двух вопросах из последних жирно намекают, что первая покупка весьма особая. И даже написано почему.
moveton
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  #<1 ... 455456457458
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