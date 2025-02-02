О_о тобто в них є різні підрозділи? Ні, я звичайний кієнт, який мав картку юніора, отримував стипендії, потім зарплати, оформлював кредити, депозити і маю халявний золотий клуб...
Но есть ли в этом длинном списке единственно важный в данном контексте пункт: открытие счёта в ценных бумагах? Если нет, то вот он сейчас и открывается, а это не быстрая операция. Так-то видно, что отдел ЦБ у Привата сбоку: своя почта поддержки, свои телефоны. Отдельные люди в отделениях, которые что-то в операциях с ОВГЗ понимают и которых днём с огнём не найти. Более того, торговец ЦБ и депозитарный отдел - это тоже разные епархии. А Приват, который банк, тут скорее партнёр. Может кому и удивительно, что, например, становление клиентом Авангарда не даёт автоматически открытие счетов в ICU, но так вот оно не просто.
Кстати, в FAQ на https://next.privat24.ua/bonds/list в разделе "Купівля ОВДП в Приват24" в двух вопросах из последних жирно намекают, что первая покупка весьма особая. И даже написано почему.
Visky написав:От за які кошти вони їх створювали, придбавали?
Я конечно дико извиняюсь - вы вероятно слабо представляете саму процедуру создания банка с нуля и/или перекупки уже существующего банка. В свое время (90-е начало 00-вых) мне приходилось иметь отношение к обоим этим процессам. Там вот - сам я очень не люблю НБУ - но с уверенностью могу заявить, что процесс регистации взносов в уставный фонд всеми акционерами имеющих существенную долю - вообще, и каждого отдельно платежа приводящего к получению существенной доли в УФ банка - в частности - контролируется регулятором очень-очень-преочень серьезно. Идет полная проверка всей финансовой отчетности акционера за последние несколько лет + результатов аудиторских проверок - и эта отчетность должна показывать, что вся сумма взноса должны быть исключительно "белой" (т.е. с нее уплачены все налоги) и у акционера должно быть достаточно собственных средств (то есть источником покупки или взноса должно быть то, что бухгалтера называют капитал, а никак не заемные средства и кредиторка). Кроме того проверяется "происхождение" денег непосредственно в момент платежа за акции/взноса в уставник - это тоже никак не должны быть серые или заемные средства. Конечно я "не держал свечку" при проверке уставников 200+ укр.банков, существовавших за 30+ лет независимости, но судя по тому как этот процесс был организован еще в 90-е могу сказать что контроль со стороны там очень жЁсткий. Потом - владельцы наверняка ганяют через собственный банк деньги "самого разного цвета и степени стирки", но в процессе создания/покупки банка там все "белым-бело"
Ви ще скажіть, що в 90-ті, особливо на початку 90-х, ті власники (з контрольним пакетом акцій або значною часткою в УФ) заробили ті кошти чесною непосильною працею. А так гладентко, як Ви описали, роздеребанені, бандитські, партійні й комсомольські кошти і були відбілені