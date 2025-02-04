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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 455456457458 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 77 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 7 2- Погане. Некомпетентне. 16% 12 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 23 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 11 Всього голосів : 77 Додано: Нед 02 лют, 2025 23:05 Re: ПриватБанк moveton написав: Именно подразделения ОВГЗ? Именно подразделения ОВГЗ?

О_о тобто в них є різні підрозділи? Ні, я звичайний кієнт, який мав картку юніора, отримував стипендії, потім зарплати, оформлював кредити, депозити і маю халявний золотий клуб... О_о тобто в них є різні підрозділи? Ні, я звичайний кієнт, який мав картку юніора, отримував стипендії, потім зарплати, оформлював кредити, депозити і маю халявний золотий клуб... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4904 З нами з: 29.07.22 Подякував: 795 раз. Подякували: 586 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 23:30 Дюрі-бачі написав: moveton написав: Именно подразделения ОВГЗ? Именно подразделения ОВГЗ?

О_о тобто в них є різні підрозділи? Ні, я звичайний кієнт, який мав картку юніора, отримував стипендії, потім зарплати, оформлював кредити, депозити і маю халявний золотий клуб... О_о тобто в них є різні підрозділи? Ні, я звичайний кієнт, який мав картку юніора, отримував стипендії, потім зарплати, оформлював кредити, депозити і маю халявний золотий клуб...

Но есть ли в этом длинном списке единственно важный в данном контексте пункт: открытие счёта в ценных бумагах? Если нет, то вот он сейчас и открывается, а это не быстрая операция. Так-то видно, что отдел ЦБ у Привата сбоку: своя почта поддержки, свои телефоны. Отдельные люди в отделениях, которые что-то в операциях с ОВГЗ понимают и которых днём с огнём не найти. Более того, торговец ЦБ и депозитарный отдел - это тоже разные епархии. А Приват, который банк, тут скорее партнёр. Может кому и удивительно, что, например, становление клиентом Авангарда не даёт автоматически открытие счетов в ICU, но так вот оно не просто.



Кстати, в FAQ на https://next.privat24.ua/bonds/list в разделе "Купівля ОВДП в Приват24" в двух вопросах из последних жирно намекают, что первая покупка весьма особая. И даже написано почему. Но есть ли в этом длинном списке единственно важный в данном контексте пункт: открытие счёта в ценных бумагах? Если нет, то вот он сейчас и открывается, а это не быстрая операция. Так-то видно, что отдел ЦБ у Привата сбоку: своя почта поддержки, свои телефоны. Отдельные люди в отделениях, которые что-то в операциях с ОВГЗ понимают и которых днём с огнём не найти. Более того, торговец ЦБ и депозитарный отдел - это тоже разные епархии. А Приват, который банк, тут скорее партнёр. Может кому и удивительно, что, например, становление клиентом Авангарда не даёт автоматически открытие счетов в ICU, но так вот оно не просто.Кстати, в FAQ нав разделе "Купівля ОВДП в Приват24" в двух вопросах из последних жирно намекают, что первая покупка весьма особая. И даже написано почему. moveton

Повідомлень: 5111 З нами з: 23.03.18 Подякував: 41 раз. Подякували: 593 раз. Профіль 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 02:47 WallNutPen написав: Visky написав: От за які кошти вони їх створювали, придбавали? От за які кошти вони їх створювали, придбавали? Я конечно дико извиняюсь - вы вероятно слабо представляете саму процедуру создания банка с нуля и/или перекупки уже существующего банка. В свое время (90-е начало 00-вых) мне приходилось иметь отношение к обоим этим процессам. Там вот - сам я очень не люблю НБУ - но с уверенностью могу заявить, что процесс регистации взносов в уставный фонд всеми акционерами имеющих существенную долю - вообще, и каждого отдельно платежа приводящего к получению существенной доли в УФ банка - в частности - контролируется регулятором очень-очень-преочень серьезно. Идет полная проверка всей финансовой отчетности акционера за последние несколько лет + результатов аудиторских проверок - и эта отчетность должна показывать, что вся сумма взноса должны быть исключительно "белой" (т.е. с нее уплачены все налоги) и у акционера должно быть достаточно собственных средств (то есть источником покупки или взноса должно быть то, что бухгалтера называют капитал, а никак не заемные средства и кредиторка). Кроме того проверяется "происхождение" денег непосредственно в момент платежа за акции/взноса в уставник - это тоже никак не должны быть серые или заемные средства. Конечно я "не держал свечку" при проверке уставников 200+ укр.банков, существовавших за 30+ лет независимости, но судя по тому как этот процесс был организован еще в 90-е могу сказать что контроль со стороны там очень жЁсткий. Потом - владельцы наверняка ганяют через собственный банк деньги "самого разного цвета и степени стирки", но в процессе создания/покупки банка там все "белым-бело" Я конечно дико извиняюсь - вы вероятно слабо представляете саму процедуру создания банка с нуля и/или перекупки уже существующего банка. В свое время (90-е начало 00-вых) мне приходилось иметь отношение к обоим этим процессам. Там вот - сам я очень не люблю НБУ - но с уверенностью могу заявить, что процесс регистации взносов в уставный фонд всеми акционерами имеющих существенную долю - вообще, и каждого отдельно платежа приводящего к получению существенной доли в УФ банка - в частности - контролируется регулятором очень-очень-преочень серьезно. Идет полная проверка всей финансовой отчетности акционера за последние несколько лет + результатов аудиторских проверок - и эта отчетность должна показывать, что вся сумма взноса должны быть исключительно "белой" (т.е. с нее уплачены все налоги) и у акционера должно быть достаточно собственных средств (то есть источником покупки или взноса должно быть то, что бухгалтера называют капитал, а никак не заемные средства и кредиторка). Кроме того проверяется "происхождение" денег непосредственно в момент платежа за акции/взноса в уставник - это тоже никак не должны быть серые или заемные средства. Конечно я "не держал свечку" при проверке уставников 200+ укр.банков, существовавших за 30+ лет независимости, но судя по тому как этот процесс был организован еще в 90-е могу сказать что контроль со стороны там очень жЁсткий. Потом - владельцы наверняка ганяют через собственный банк деньги "самого разного цвета и степени стирки", но в процессе создания/покупки банка там все "белым-бело"

Ви ще скажіть, що в 90-ті, особливо на початку 90-х, ті власники (з контрольним пакетом акцій або значною часткою в УФ) заробили ті кошти чесною непосильною працею.

А так гладентко, як Ви описали, роздеребанені, бандитські, партійні й комсомольські кошти і були відбілені Ви ще скажіть, що в 90-ті, особливо на початку 90-х, ті власники (з контрольним пакетом акцій або значною часткою в УФ) заробили ті кошти чесною непосильною працею.А так гладентко, як Ви описали, роздеребанені, бандитські, партійні й комсомольські кошти і були відбілені Visky

Повідомлень: 1325 З нами з: 27.04.10 Подякував: 119 раз. Подякували: 154 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 11:12 Re: ПриватБанк Visky написав: Ви ще скажіть, що в 90-ті, особливо на початку 90-х, ті власники (з контрольним пакетом акцій або значною часткою в УФ) заробили ті кошти чесною непосильною працею. Ви ще скажіть, що в 90-ті, особливо на початку 90-х, ті власники (з контрольним пакетом акцій або значною часткою в УФ) заробили ті кошти чесною непосильною працею. Ну извините, требований, чтобы деньги были заработаны именно непосильным трудом - никогда в нормативно-правовых актах НБУ не было. А проверка на правомерность и полноту уплаты налогов была. Напомню что у нас как бы действует презумпция невиновности, поэтому кто бы сейчас что не говорил, если не доказана неправомерность, то все подозрения - это как бы ни о чем, как бы противно это кому-то не казалось. И уж тем более это не имеет никакого отношение к тем перекосам которые наблюдаются в вопросах финмона сейчас. Конченная политика НБУ в этом вопросе, ставящего органы финмона не только над законом но уже практически и над здравым смыслом - имхо это главная проблема Ну извините, требований, чтобы деньги были заработаны именно непосильным трудом - никогда в нормативно-правовых актах НБУ не было. А проверка на правомерность и полноту уплаты налогов была. Напомню что у нас как бы действует презумпция невиновности, поэтому кто бы сейчас что не говорил, если не доказана неправомерность, то все подозрения - это как бы ни о чем, как бы противно это кому-то не казалось. И уж тем более это не имеет никакого отношение к тем перекосам которые наблюдаются в вопросах финмона сейчас. Конченная политика НБУ в этом вопросе, ставящего органы финмона не только над законом но уже практически и над здравым смыслом - имхо это главная проблема WallNutPen Повідомлень: 1318 З нами з: 08.06.20 Подякував: 38 раз. Подякували: 381 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 04:21 WallNutPen Сплачені податки з вкрадених грошей перевірялися? А правомірність чого перевірялася і як на початку 90-х, коли створювалися перші нові банки, в т.ч і цей.

Цікаво як вони моніторили прихватизацію банків (Промінвест, Агропром, Укрсоц), крупних підприємств, держмайна на зорі незалежності, коли на чорному ринку (а іншого не було) за "кримінальні" гроші скуповувалися ПС і КС, за які вона і відбувалася.

Ви розумієте, що чистих крупних грошей у громадян бувшого СРСР апріорі бути не могло і вся та перевірка є профанацією з хабарями та окозамилюванням.

Та перевірка і теперішній фінмон, звичайно, різні і абсурдність різна, але вона є, про що і написав Visky

Повідомлень: 1325 З нами з: 27.04.10 Подякував: 119 раз. Подякували: 154 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 455456457458 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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