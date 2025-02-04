О_о тобто в них є різні підрозділи? Ні, я звичайний кієнт, який мав картку юніора, отримував стипендії, потім зарплати, оформлював кредити, депозити і маю халявний золотий клуб...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лют, 2025 23:05
Re: ПриватБанк
Додано: Нед 02 лют, 2025 23:30
Но есть ли в этом длинном списке единственно важный в данном контексте пункт: открытие счёта в ценных бумагах? Если нет, то вот он сейчас и открывается, а это не быстрая операция. Так-то видно, что отдел ЦБ у Привата сбоку: своя почта поддержки, свои телефоны. Отдельные люди в отделениях, которые что-то в операциях с ОВГЗ понимают и которых днём с огнём не найти. Более того, торговец ЦБ и депозитарный отдел - это тоже разные епархии. А Приват, который банк, тут скорее партнёр. Может кому и удивительно, что, например, становление клиентом Авангарда не даёт автоматически открытие счетов в ICU, но так вот оно не просто.
Кстати, в FAQ на
Додано: Пон 03 лют, 2025 02:47
Ви ще скажіть, що в 90-ті, особливо на початку 90-х, ті власники (з контрольним пакетом акцій або значною часткою в УФ) заробили ті кошти чесною непосильною працею.
А так гладентко, як Ви описали, роздеребанені, бандитські, партійні й комсомольські кошти і були відбілені
Додано: Пон 03 лют, 2025 11:12
Re: ПриватБанк
Ну извините, требований, чтобы деньги были заработаны именно непосильным трудом - никогда в нормативно-правовых актах НБУ не было. А проверка на правомерность и полноту уплаты налогов была. Напомню что у нас как бы действует презумпция невиновности, поэтому кто бы сейчас что не говорил, если не доказана неправомерность, то все подозрения - это как бы ни о чем, как бы противно это кому-то не казалось. И уж тем более это не имеет никакого отношение к тем перекосам которые наблюдаются в вопросах финмона сейчас. Конченная политика НБУ в этом вопросе, ставящего органы финмона не только над законом но уже практически и над здравым смыслом - имхо это главная проблема
Додано: Вів 04 лют, 2025 04:21
WallNutPen Сплачені податки з вкрадених грошей перевірялися? А правомірність чого перевірялася і як на початку 90-х, коли створювалися перші нові банки, в т.ч і цей.
Цікаво як вони моніторили прихватизацію банків (Промінвест, Агропром, Укрсоц), крупних підприємств, держмайна на зорі незалежності, коли на чорному ринку (а іншого не було) за "кримінальні" гроші скуповувалися ПС і КС, за які вона і відбувалася.
Ви розумієте, що чистих крупних грошей у громадян бувшого СРСР апріорі бути не могло і вся та перевірка є профанацією з хабарями та окозамилюванням.
Та перевірка і теперішній фінмон, звичайно, різні і абсурдність різна, але вона є, про що і написав
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