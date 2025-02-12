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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 456457458459

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 08:56

Re: ПриватБанк

klug, Ой+, гусари, молчать! І рекомендую почистити за собою.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 11:48

Re: ПриватБанк

  klug написав:Про акцію з 3% не зрозуміло, напишіть детальніше, що за акція.

Появляється деколи декому пропозиція - проведіть ОЧ і будете мати якийсь кешбек розмір та обсяг інд. От по одному аку все так і є на 6 міс, а по другому нема і кінців нема.
Скрінити перед тим, як взяти участь в пропозиції щось не вважав потрібним, а пропозиція зразу з привіту зникла після оформлення ОЧ.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 16:36

По ОВГЗ очередная выплата купона 12.02.2025. Это уже сегодня, а на Карте для выплат в Привате ничего не появилось. Приват в тот же день выплачивает? В котором часу? Уже надо волноваться, или ещё рано? Или выплачивает, как ICU, на следующий день?
candidat
 
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