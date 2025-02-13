|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2025 08:56
Re: ПриватБанк
klug, Ой+, гусари, молчать! І рекомендую почистити за собою.
Додано: Чет 06 лют, 2025 11:48
Re: ПриватБанк
Появляється деколи декому пропозиція - проведіть ОЧ і будете мати якийсь кешбек розмір та обсяг інд. От по одному аку все так і є на 6 міс, а по другому нема і кінців нема.
Скрінити перед тим, як взяти участь в пропозиції щось не вважав потрібним, а пропозиція зразу з привіту зникла після оформлення ОЧ.
Додано: Сер 12 лют, 2025 16:36
По ОВГЗ очередная выплата купона 12.02.2025. Это уже сегодня, а на Карте для выплат в Привате ничего не появилось. Приват в тот же день выплачивает? В котором часу? Уже надо волноваться, или ещё рано? Или выплачивает, как ICU, на следующий день?
Додано: Чет 13 лют, 2025 19:43
Re: ПриватБанк
Приніс сьогодні свої старі (не сині) $ закинути на картку і потім купити ОВДП.
В терміналі чомусь обмеження на поповнення не більше 3_400$.
В результаті в касі 1/4 куп'юр завернули, пішов і більшість згодував в термінал, але 200$ так і не зміг.
Додано: Чет 13 лют, 2025 20:16
Re: ПриватБанк
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|