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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 456457458459

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ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 08:56

Re: ПриватБанк

klug, Ой+, гусари, молчать! І рекомендую почистити за собою.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 11:48

Re: ПриватБанк

  klug написав:Про акцію з 3% не зрозуміло, напишіть детальніше, що за акція.

Появляється деколи декому пропозиція - проведіть ОЧ і будете мати якийсь кешбек розмір та обсяг інд. От по одному аку все так і є на 6 міс, а по другому нема і кінців нема.
Скрінити перед тим, як взяти участь в пропозиції щось не вважав потрібним, а пропозиція зразу з привіту зникла після оформлення ОЧ.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 16:36

По ОВГЗ очередная выплата купона 12.02.2025. Это уже сегодня, а на Карте для выплат в Привате ничего не появилось. Приват в тот же день выплачивает? В котором часу? Уже надо волноваться, или ещё рано? Или выплачивает, как ICU, на следующий день?
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 19:43

Re: ПриватБанк

Приніс сьогодні свої старі (не сині) $ закинути на картку і потім купити ОВДП.
В терміналі чомусь обмеження на поповнення не більше 3_400$.
В результаті в касі 1/4 куп'юр завернули, пішов і більшість згодував в термінал, але 200$ так і не зміг.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 20:16

Re: ПриватБанк

  Дюрі-бачі написав:В терміналі чомусь обмеження на поповнення не більше 3_400$

А сколько должно быть? Смутно помнится, что два года назад где-то столько же было.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 21:19

Re: ПриватБанк

  moveton написав:А сколько должно быть?

Я розраховував на 400 тис. грн. / 9 з копійками тис. $...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 21:35

  Дюрі-бачі написав:Я розраховував на 400 тис. грн. / 9 з копійками тис. $...

Почему именно на такую сумму? Вот, например, в декабре и в августе писали: "термінал (максимальна сума за одну операцію становить 148500 гривень)", что в долларах похоже на 3400. И этот лимит давно такой. Где писали, что поднимали до 400к?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 10:37

Привіт

Навіщо приват дав мені 2 однакові категорії на один і той самий строк? Може це глюк якісь? Краса та здоров'я на 14 днів 2 рази...
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 10:58

Rack разница может быть в % кешбеков, например 3 и 5
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 11:08

  Rack написав:Навіщо приват дав мені 2 однакові категорії на один і той самий строк? Може це глюк якісь? Краса та здоров'я на 14 днів 2 рази...

Там один кешбек з кредитної картки, а інший з кдв.
Ferlakur
 
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