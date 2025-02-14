klug написав:Про акцію з 3% не зрозуміло, напишіть детальніше, що за акція.
Появляється деколи декому пропозиція - проведіть ОЧ і будете мати якийсь кешбек розмір та обсяг інд. От по одному аку все так і є на 6 міс, а по другому нема і кінців нема. Скрінити перед тим, як взяти участь в пропозиції щось не вважав потрібним, а пропозиція зразу з привіту зникла після оформлення ОЧ.
По ОВГЗ очередная выплата купона 12.02.2025. Это уже сегодня, а на Карте для выплат в Привате ничего не появилось. Приват в тот же день выплачивает? В котором часу? Уже надо волноваться, или ещё рано? Или выплачивает, как ICU, на следующий день?
Приніс сьогодні свої старі (не сині) $ закинути на картку і потім купити ОВДП. В терміналі чомусь обмеження на поповнення не більше 3_400$. В результаті в касі 1/4 куп'юр завернули, пішов і більшість згодував в термінал, але 200$ так і не зміг.
Дюрі-бачі написав:Я розраховував на 400 тис. грн. / 9 з копійками тис. $...
Почему именно на такую сумму? Вот, например, в декабре и в августе писали: "термінал (максимальна сума за одну операцію становить 148500 гривень)", что в долларах похоже на 3400. И этот лимит давно такой. Где писали, что поднимали до 400к?