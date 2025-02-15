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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2025 19:33
Подскажите, если набрал 500грн. на св.Валентина, то в этом месяце это уже предел КБ или можно юзать КБ в других категория?
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ВIВ
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Додано: Суб 15 лют, 2025 19:39
ВIВ написав:
Подскажите, если набрал 500грн. на св.Валентина, то в этом месяце это уже предел КБ или можно юзать КБ в других категория?
Можно юзать КБ в других категориях
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ramaz
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Додано: Суб 15 лют, 2025 19:57
ramaz написав:
Можно юзать КБ в других категориях
О, супер, спасибо.
А выходы онлайн без комиссии все кончились?
Или плохо ищу?
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ВIВ
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