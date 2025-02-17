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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 457458459460

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ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:33

Подскажите, если набрал 500грн. на св.Валентина, то в этом месяце это уже предел КБ или можно юзать КБ в других категория?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:39

  ВIВ написав:Подскажите, если набрал 500грн. на св.Валентина, то в этом месяце это уже предел КБ или можно юзать КБ в других категория?

Можно юзать КБ в других категориях
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 19:57

Re: ПриватБанк

  ramaz написав:Можно юзать КБ в других категориях

О, супер, спасибо.
А выходы онлайн без комиссии все кончились?
Или плохо ищу?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:28

  ВIВ написав:
  ramaz написав:Можно юзать КБ в других категориях

О, супер, спасибо.
А выходы онлайн без комиссии все кончились?
Или плохо ищу?


Все.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 17:23

Re: ПриватБанк

Панове, питання по купівлі ОВДП в Приваті. Сьогодні зранку вперше купив у них одну ОВДП. І нічого не відбувається. Кошти не списалися, ніде взагалі немає згадки про купівлю - ні в архіві, ні в документах. Як будто нічого і не відбувалось. Вони б писали щось, тіпа заявка в обробці, обощо. А так ось сиджу тепер і думаю, що не так, може не донатиснув останню кнопку при купівлі, чи що. Чи знову пробувати купувати, чи що...
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 17:55

  1finanсier написав:Панове, питання по купівлі ОВДП в Приваті. Сьогодні зранку вперше купив у них одну ОВДП. І нічого не відбувається. Кошти не списалися, ніде взагалі немає згадки про купівлю - ні в архіві, ні в документах. Як будто нічого і не відбувалось. Вони б писали щось, тіпа заявка в обробці, обощо. А так ось сиджу тепер і думаю, що не так, може не донатиснув останню кнопку при купівлі, чи що. Чи знову пробувати купувати, чи що...


Завтра все буде - і кошти спишуться, і облігація зʼявиться разом з документами
Navegantes
 
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  #<1 ... 457458459460
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