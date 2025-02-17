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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2025 19:33
Подскажите, если набрал 500грн. на св.Валентина, то в этом месяце это уже предел КБ или можно юзать КБ в других категория?
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ВIВ
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Додано: Суб 15 лют, 2025 19:39
ВIВ написав:
Подскажите, если набрал 500грн. на св.Валентина, то в этом месяце это уже предел КБ или можно юзать КБ в других категория?
Можно юзать КБ в других категориях
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ramaz
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Додано: Суб 15 лют, 2025 19:57
ramaz написав:
Можно юзать КБ в других категориях
О, супер, спасибо.
А выходы онлайн без комиссии все кончились?
Или плохо ищу?
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ВIВ
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Додано: Суб 15 лют, 2025 20:28
ВIВ написав: ramaz написав:
Можно юзать КБ в других категориях
О, супер, спасибо.
А выходы онлайн без комиссии все кончились?
Или плохо ищу?
Все.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 17:23
Панове, питання по купівлі ОВДП в Приваті. Сьогодні зранку вперше купив у них одну ОВДП. І нічого не відбувається. Кошти не списалися, ніде взагалі немає згадки про купівлю - ні в архіві, ні в документах. Як будто нічого і не відбувалось. Вони б писали щось, тіпа заявка в обробці, обощо. А так ось сиджу тепер і думаю, що не так, може не донатиснув останню кнопку при купівлі, чи що. Чи знову пробувати купувати, чи що...
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Додано: Пон 17 лют, 2025 17:55
1finanсier написав:
Панове, питання по купівлі ОВДП в Приваті. Сьогодні зранку вперше купив у них одну ОВДП. І нічого не відбувається. Кошти не списалися, ніде взагалі немає згадки про купівлю - ні в архіві, ні в документах. Як будто нічого і не відбувалось. Вони б писали щось, тіпа заявка в обробці, обощо. А так ось сиджу тепер і думаю, що не так, може не донатиснув останню кнопку при купівлі, чи що. Чи знову пробувати купувати, чи що...
Завтра все буде - і кошти спишуться, і облігація зʼявиться разом з документами
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Додано: Пон 17 лют, 2025 21:53
1finanсier написав:
Чи знову пробувати купувати, чи що...
розслабтесь, Приват в плані ОВДП ну дуже особливий
звикайте!
от якщо завтра до кінця дня нічого не відбудеться - пора почати хвилюваатись!
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Додано: Пон 17 лют, 2025 22:04
посетитель написав: ВIВ написав: ramaz написав:
Можно юзать КБ в других категориях
О, супер, спасибо.
А выходы онлайн без комиссии все кончились?
Или плохо ищу?
Все.
Планові платежі теж? Був такий останній безкомісійний
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Visky
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Додано: Пон 17 лют, 2025 22:06
Чи може хто з досвіду порадити до якої суми: разового, добового, місячного, квартального, річного надходження коштів ФМ ПБ мовчить?
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Додано: Пон 17 лют, 2025 22:09
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Все.[/quote]Планові платежі теж? Був такий останній безкомісійний[/quote]
був, але прожив недовго.. (зараз із комісією)
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greenozon
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