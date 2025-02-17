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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 458459460461

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:11

  Visky написав:Планові платежі теж? Був такий останній безкомісійний

Когда это они были бескомиссионные? Даже до первого ноября прошлого года гривну каждый стоил.
moveton
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  #<1 ... 458459460461
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