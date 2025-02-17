Когда это они были бескомиссионные? Даже до первого ноября прошлого года гривну каждый стоил.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:11
Когда это они были бескомиссионные? Даже до первого ноября прошлого года гривну каждый стоил.
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