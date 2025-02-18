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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 458459460461

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 22:11

  Visky написав:Планові платежі теж? Був такий останній безкомісійний

Когда это они были бескомиссионные? Даже до первого ноября прошлого года гривну каждый стоил.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:44

Re: ПриватБанк

Пришел тут на электронную почту счёт от Нафтогаза.Зашел в кабинет.Там любезно предоставлена кнопочка оплатить.Через разные сервисы.И по каждому указан размер комиссии.Подумалось, а какой размер комиссии если через GPay платить.Ну думаю сейчас проверим какую оно сумму на подтверждение интернет платежа выставит приват, так и узнаю комиссию.Тем более всеравно не оплатится так как лимит интернет оплат в ноль выставлен.А вот фиг там.Оплатилось без всяких подтверждений.Это нормально вообще?Просто до этого у меня приват во время оплат запрашивал подтверждение.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:49

  посетитель написав:Пришел тут на электронную почту счёт от Нафтогаза.Зашел в кабинет.Там любезно предоставлена кнопочка оплатить.Через разные сервисы.И по каждому указан размер комиссии.Подумалось, а какой размер комиссии если через GPay платить.Ну думаю сейчас проверим какую оно сумму на подтверждение интернет платежа выставит приват, так и узнаю комиссию.Тем более всеравно не оплатится так как лимит интернет оплат в ноль выставлен.А вот фиг там.Оплатилось без всяких подтверждений.Это нормально вообще?Просто до этого у меня приват во время оплат запрашивал подтверждение.

дык GPay без CVV2/CVC какой тут лимит интернет? Оплачено как покупка
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:54

  Мизантрóп написав:дык GPay без CVV2/CVC

Серьёзно? Как это удалось не то, чтобы оплатить, а и просто добавить карту в гуглопей и не указать при этом правильный CVV? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:56

Re: ПриватБанк

Так поэтому и озадачился что раньше при таких оплатах в интернете постоянно всплывал пуш подтвердить и интернет оплаты приходилось менять.И если картами других банков тоже.А тут прошел без ничего.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:10

  moveton написав:
  Мизантрóп написав:дык GPay без CVV2/CVC

Серьёзно? Как это удалось не то, чтобы оплатить, а и просто добавить карту в гуглопей и не указать при этом правильный CVV? :shock:

код в GPay добавляется сразу,потом повторять нет нужды
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:15

  посетитель написав:Так поэтому и озадачился что раньше при таких оплатах в интернете постоянно всплывал пуш подтвердить и интернет оплаты приходилось менять.И если картами других банков тоже.А тут прошел без ничего.

Корезоид просекает что лицевой по своему адрессу,не подозрительно и пустил
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:23

  Мизантрóп написав:
  посетитель написав:Так поэтому и озадачился что раньше при таких оплатах в интернете постоянно всплывал пуш подтвердить и интернет оплаты приходилось менять.И если картами других банков тоже.А тут прошел без ничего.

Корезоид просекает что лицевой по своему адрессу,не подозрительно и пустил

це вже надто вологі фантазії. технічно це можливо, але по-факту таким ніхто не займається. а при оплаті (не переказі), бо тільки тут доречний 3ДС як такий, взагалі технічно ну ніяк не може емітент дізнатись дані платежу без відкриття рахунку (його призначення)
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 23:34

  Мизантрóп написав:
  moveton написав:
  Мизантрóп написав:дык GPay без CVV2/CVC

Серьёзно? Как это удалось не то, чтобы оплатить, а и просто добавить карту в гуглопей и не указать при этом правильный CVV? :shock:

код в GPay добавляется сразу,потом повторять нет нужды

Повторять явно, конечно, не нужно, но информация на основе этого кода потом фигурирует во всех платежах, поэтому совсем без CVV кина не будет. Правда, в данном контексте это не важно. Банк платёж увидит в соответствии с терминалом продавца. В данном случае он онлайновый, поэтому должен бы быть засчитан в интернет-оплаты. Во всяком случае покупки ОВГЗ через гпей честно требуют поднятия лимита именно интернет-платежей. А что в данном случае банк на лимит положил - бывает, чё. Оплаты картами - они такие. Если банк достаточно доверяет торговой точке, то вполне может её требование удовлетворить и ещё и клиента за овердрафт пощипать. А лимиты для того, чтобы мешать покупать, когда реально нужно, а не для того, чтобы точно всегда соблюдались :mrgreen:
moveton
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