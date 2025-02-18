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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2025 22:11
Visky написав:
Планові платежі теж? Був такий останній безкомісійний
Когда это они были бескомиссионные? Даже до первого ноября прошлого года
гривну каждый стоил.
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moveton
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Додано: Вів 18 лют, 2025 22:44
Пришел тут на электронную почту счёт от Нафтогаза.Зашел в кабинет.Там любезно предоставлена кнопочка оплатить.Через разные сервисы.И по каждому указан размер комиссии.Подумалось, а какой размер комиссии если через GPay платить.Ну думаю сейчас проверим какую оно сумму на подтверждение интернет платежа выставит приват, так и узнаю комиссию.Тем более всеравно не оплатится так как лимит интернет оплат в ноль выставлен.А вот фиг там.Оплатилось без всяких подтверждений.Это нормально вообще?Просто до этого у меня приват во время оплат запрашивал подтверждение.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 22:49
посетитель написав:
Пришел тут на электронную почту счёт от Нафтогаза.Зашел в кабинет.Там любезно предоставлена кнопочка оплатить.Через разные сервисы.И по каждому указан размер комиссии.Подумалось, а какой размер комиссии если через GPay платить.Ну думаю сейчас проверим какую оно сумму на подтверждение интернет платежа выставит приват, так и узнаю комиссию.Тем более всеравно не оплатится так как лимит интернет оплат в ноль выставлен.А вот фиг там.Оплатилось без всяких подтверждений.Это нормально вообще?Просто до этого у меня приват во время оплат запрашивал подтверждение.
дык GPay без CVV2/CVC какой тут лимит интернет? Оплачено как покупка
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Мизантрóп
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Додано: Вів 18 лют, 2025 22:54
Мизантрóп написав:
дык GPay без CVV2/CVC
Серьёзно? Как это удалось не то, чтобы оплатить, а и просто добавить карту в гуглопей и не указать при этом правильный CVV?
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moveton
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Додано: Вів 18 лют, 2025 22:56
Так поэтому и озадачился что раньше при таких оплатах в интернете постоянно всплывал пуш подтвердить и интернет оплаты приходилось менять.И если картами других банков тоже.А тут прошел без ничего.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 23:10
moveton написав: Мизантрóп написав:
дык GPay без CVV2/CVC
Серьёзно? Как это удалось не то, чтобы оплатить, а и просто добавить карту в гуглопей и не указать при этом правильный CVV?
код в GPay добавляется сразу,потом повторять нет нужды
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Мизантрóп
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Додано: Вів 18 лют, 2025 23:15
посетитель написав:
Так поэтому и озадачился что раньше при таких оплатах в интернете постоянно всплывал пуш подтвердить и интернет оплаты приходилось менять.И если картами других банков тоже.А тут прошел без ничего.
Корезоид просекает что лицевой по своему адрессу,не подозрительно и пустил
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Мизантрóп
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Додано: Вів 18 лют, 2025 23:23
Мизантрóп написав: посетитель написав:
Так поэтому и озадачился что раньше при таких оплатах в интернете постоянно всплывал пуш подтвердить и интернет оплаты приходилось менять.И если картами других банков тоже.А тут прошел без ничего.
Корезоид просекает что лицевой по своему адрессу,не подозрительно и пустил
це вже надто вологі фантазії. технічно це можливо, але по-факту таким ніхто не займається. а при оплаті (не переказі), бо тільки тут доречний 3ДС як такий, взагалі технічно ну ніяк не може емітент дізнатись дані платежу без відкриття рахунку (його призначення)
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Додано: Вів 18 лют, 2025 23:34
Мизантрóп написав: moveton написав: Мизантрóп написав:
дык GPay без CVV2/CVC
Серьёзно? Как это удалось не то, чтобы оплатить, а и просто добавить карту в гуглопей и не указать при этом правильный CVV?
код в GPay добавляется сразу,потом повторять нет нужды
Повторять явно, конечно, не нужно, но информация на основе этого кода потом фигурирует во всех платежах, поэтому совсем без CVV кина не будет. Правда, в данном контексте это не важно. Банк платёж увидит в соответствии с терминалом продавца. В данном случае он онлайновый, поэтому должен бы быть засчитан в интернет-оплаты. Во всяком случае покупки ОВГЗ через гпей честно требуют поднятия лимита именно интернет-платежей. А что в данном случае банк на лимит положил - бывает, чё. Оплаты картами - они такие. Если банк достаточно доверяет торговой точке, то вполне может её требование удовлетворить и ещё и клиента за овердрафт пощипать. А лимиты для того, чтобы мешать покупать, когда реально нужно, а не для того, чтобы точно всегда соблюдались
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moveton
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