valya написав:посетитель написав:Пришел тут на электронную почту счёт от Нафтогаза.Зашел в кабинет.Там любезно предоставлена кнопочка оплатить.Через разные сервисы.И по каждому указан размер комиссии.Подумалось, а какой размер комиссии если через GPay платить.Ну думаю сейчас проверим какую оно сумму на подтверждение интернет платежа выставит приват, так и узнаю комиссию.Тем более всеравно не оплатится так как лимит интернет оплат в ноль выставлен.А вот фиг там.Оплатилось без всяких подтверждений.Это нормально вообще?Просто до этого у меня приват во время оплат запрашивал подтверждение.
А по справі? Яка комісія? Не вже не та що була вказана по сервісам? Спочатку ж вибір сервіса, потім спосіб оплати
Так в том и прикол что комиссия при оплате через GPay указана не была.Думал может на следующем шаге где-то укажут.Но нет.Есть подозрение что оно криво реализовано.Там где точка стоит через того и пойдет оплата независимо как платить.Обычно если через GPay платить то комиссию показывают на следующем шаги после его выбора.
По факту списания 0.7%.
Ну и меня лично больше смущает что интернет платеж прошел без подтверждения с нулевыми интернет лимитами.