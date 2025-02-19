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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 459460461462

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ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 11:32

  valya написав:
  посетитель написав:Пришел тут на электронную почту счёт от Нафтогаза.Зашел в кабинет.Там любезно предоставлена кнопочка оплатить.Через разные сервисы.И по каждому указан размер комиссии.Подумалось, а какой размер комиссии если через GPay платить.Ну думаю сейчас проверим какую оно сумму на подтверждение интернет платежа выставит приват, так и узнаю комиссию.Тем более всеравно не оплатится так как лимит интернет оплат в ноль выставлен.А вот фиг там.Оплатилось без всяких подтверждений.Это нормально вообще?Просто до этого у меня приват во время оплат запрашивал подтверждение.

А по справі? Яка комісія? Не вже не та що була вказана по сервісам? Спочатку ж вибір сервіса, потім спосіб оплати


Так в том и прикол что комиссия при оплате через GPay указана не была.Думал может на следующем шаге где-то укажут.Но нет.Есть подозрение что оно криво реализовано.Там где точка стоит через того и пойдет оплата независимо как платить.Обычно если через GPay платить то комиссию показывают на следующем шаги после его выбора.
По факту списания 0.7%.

Ну и меня лично больше смущает что интернет платеж прошел без подтверждения с нулевыми интернет лимитами.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:36

  Мизантрóп написав:
  посетитель написав:Так поэтому и озадачился что раньше при таких оплатах в интернете постоянно всплывал пуш подтвердить и интернет оплаты приходилось менять.И если картами других банков тоже.А тут прошел без ничего.

Корезоид просекает что лицевой по своему адрессу,не подозрительно и пустил


Ставя интернет лимиты в ноль хочется быть уверенным что интернет платежи таки не пройдут.А не вот это вот кто-то/что-то в банке посчитал что ничего подозрительного нет и можно списывать.Смысл тогда этих всех лимитов.

Реально абсолютно был уверен что нулевые интернет лимиты гарантируют не списание.Оказывается нет.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:43

Re: ПриватБанк

  посетитель написав:смущает что интернет платеж прошел без подтверждения с нулевыми интернет лимитами
Это такой же платеж, как в магазине приложить телефон к терминалу. А интернет-оплата - это другое (с) - когда вводишь в выставленную форму оплаты номер карты, даты и cvv.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:51

  посетитель написав:Реально абсолютно был уверен что нулевые интернет лимиты гарантируют не списание.Оказывается нет.

При установке того лимита есть интересная фраза: "Інтернет-ліміт враховує лише платежі, здійснені без додаткового підтвердження через Приват24 або SMS" Точно списалось без 3DSecure подтверждения?
moveton
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  #<1 ... 459460461462
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