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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 459460461462 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 77 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 7 2- Погане. Некомпетентне. 16% 12 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 23 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 11 Всього голосів : 77 Додано: Сер 19 лют, 2025 11:32 valya написав: посетитель написав: Пришел тут на электронную почту счёт от Нафтогаза.Зашел в кабинет.Там любезно предоставлена кнопочка оплатить.Через разные сервисы.И по каждому указан размер комиссии.Подумалось, а какой размер комиссии если через GPay платить.Ну думаю сейчас проверим какую оно сумму на подтверждение интернет платежа выставит приват, так и узнаю комиссию.Тем более всеравно не оплатится так как лимит интернет оплат в ноль выставлен.А вот фиг там.Оплатилось без всяких подтверждений.Это нормально вообще?Просто до этого у меня приват во время оплат запрашивал подтверждение. Пришел тут на электронную почту счёт от Нафтогаза.Зашел в кабинет.Там любезно предоставлена кнопочка оплатить.Через разные сервисы.И по каждому указан размер комиссии.Подумалось, а какой размер комиссии если через GPay платить.Ну думаю сейчас проверим какую оно сумму на подтверждение интернет платежа выставит приват, так и узнаю комиссию.Тем более всеравно не оплатится так как лимит интернет оплат в ноль выставлен.А вот фиг там.Оплатилось без всяких подтверждений.Это нормально вообще?Просто до этого у меня приват во время оплат запрашивал подтверждение.

А по справі? Яка комісія? Не вже не та що була вказана по сервісам? Спочатку ж вибір сервіса, потім спосіб оплати А по справі? Яка комісія? Не вже не та що була вказана по сервісам? Спочатку ж вибір сервіса, потім спосіб оплати



Так в том и прикол что комиссия при оплате через GPay указана не была.Думал может на следующем шаге где-то укажут.Но нет.Есть подозрение что оно криво реализовано.Там где точка стоит через того и пойдет оплата независимо как платить.Обычно если через GPay платить то комиссию показывают на следующем шаги после его выбора.

По факту списания 0.7%.



Ну и меня лично больше смущает что интернет платеж прошел без подтверждения с нулевыми интернет лимитами. Так в том и прикол что комиссия при оплате через GPay указана не была.Думал может на следующем шаге где-то укажут.Но нет.Есть подозрение что оно криво реализовано.Там где точка стоит через того и пойдет оплата независимо как платить.Обычно если через GPay платить то комиссию показывают на следующем шаги после его выбора.По факту списания 0.7%.Ну и меня лично больше смущает что интернет платеж прошел без подтверждения с нулевыми интернет лимитами. посетитель Повідомлень: 1400 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 209 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2025 12:36 Мизантрóп написав: посетитель написав: Так поэтому и озадачился что раньше при таких оплатах в интернете постоянно всплывал пуш подтвердить и интернет оплаты приходилось менять.И если картами других банков тоже.А тут прошел без ничего. Так поэтому и озадачился что раньше при таких оплатах в интернете постоянно всплывал пуш подтвердить и интернет оплаты приходилось менять.И если картами других банков тоже.А тут прошел без ничего.

Корезоид просекает что лицевой по своему адрессу,не подозрительно и пустил Корезоид просекает что лицевой по своему адрессу,не подозрительно и пустил



Ставя интернет лимиты в ноль хочется быть уверенным что интернет платежи таки не пройдут.А не вот это вот кто-то/что-то в банке посчитал что ничего подозрительного нет и можно списывать.Смысл тогда этих всех лимитов.



Реально абсолютно был уверен что нулевые интернет лимиты гарантируют не списание.Оказывается нет. Ставя интернет лимиты в ноль хочется быть уверенным что интернет платежи таки не пройдут.А не вот это вот кто-то/что-то в банке посчитал что ничего подозрительного нет и можно списывать.Смысл тогда этих всех лимитов.Реально абсолютно был уверен что нулевые интернет лимиты гарантируют не списание.Оказывается нет. посетитель Повідомлень: 1400 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2025 12:43 Re: ПриватБанк посетитель написав: смущает что интернет платеж прошел без подтверждения с нулевыми интернет лимитами смущает что интернет платеж прошел без подтверждения с нулевыми интернет лимитами Это такой же платеж, как в магазине приложить телефон к терминалу. А интернет-оплата - это другое (с) - когда вводишь в выставленную форму оплаты номер карты, даты и cvv. Это такой же платеж, как в магазине приложить телефон к терминалу. А интернет-оплата - это другое (с) - когда вводишь в выставленную форму оплаты номер карты, даты и cvv. Intento Повідомлень: 231 З нами з: 06.06.16 Подякував: 40 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2025 12:51 посетитель написав: Реально абсолютно был уверен что нулевые интернет лимиты гарантируют не списание.Оказывается нет. Реально абсолютно был уверен что нулевые интернет лимиты гарантируют не списание.Оказывается нет.

При установке того лимита есть интересная фраза: "Інтернет-ліміт враховує лише платежі, здійснені без додаткового підтвердження через Приват24 або SMS" Точно списалось без 3DSecure подтверждения? При установке того лимита есть интересная фраза: "Інтернет-ліміт враховує лише платежі, здійснені без додаткового підтвердження через Приват24 або SMS" Точно списалось без 3DSecure подтверждения? moveton

Повідомлень: 5156 З нами з: 23.03.18 Подякував: 42 раз. Подякували: 597 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 459460461462 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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