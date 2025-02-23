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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 460461462463

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ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 10:44

Re: ПриватБанк

Допомога Онлайн не брешєє )
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 11:30

Amethyst Дякую.
Ну так же не може бути. Це ж врешті державний банк. У «консультантів» від Яни – повне незнання регламентів та продуктів банку… Вона довго з’ясовувала сутність мого питання, потім щось-десь уточнювала, а потім стверджувала…
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 11:52

  VASH написав:Amethyst Дякую.
Ну так же не може бути. Це ж врешті державний банк. У «консультантів» від Яни – повне незнання регламентів та продуктів банку… Вона довго з’ясовувала сутність мого питання, потім щось-десь уточнювала, а потім стверджувала…


Державний банк чи ні немає різниці. Все залежить від компетенції співробітників. В Приваті вона відверто шкутильгає.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 23:46

  VASH написав:Є певні протиріччя у твердженнях консультантів (до 25 числа, до кінця операційного часу 25 числа тощо)
Сьогодні:
- у "Яни" - категорично до 25 числа;
- Допомога Онлайн - 25 число, кошти можна внести на картку до кінця дня, до 23:59

ніяких протиріч.
до і по в українській мові означають включно, тільки до це ділове мовлення, а по - розмовне.
навіть ціле роз'яснення мінюст видавав.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 01:00

  VASH написав:Остаточні: дата та час зарахування грошей на погашення кредитного ліміту за карткою Універсальна голд (у пільговому періоді). Є певні протиріччя у твердженнях консультантів (до 25 числа, до кінця операційного часу 25 числа тощо)
Сьогодні:
- у "Яни" - категорично до 25 числа;
- Допомога Онлайн - 25 число, кошти можна внести на картку до кінця дня, до 23:59
  Amethyst написав:Допомога Онлайн не брешєє )

А от і ні!
Як не парадоксально, саме Яна права (технічно, юридично і практично).
В ЦКУ вказано: якщо кінцевим терміном є лише дата (без зазначення часу або умов часу), то вона є включною, тобто кінцевим терміном є початок наступної доби. Т.ч. кінцевий термін тут 00:00 26 числа. Операції, що виконані до цього часу, є вчасними і це перевірено практикою.
А Допомога Онлайн занизила термін на 59 с! :wink:
Visky
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