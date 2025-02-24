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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2025 10:44
Re: ПриватБанк
Допомога Онлайн не брешєє )
Додано: П'ят 21 лют, 2025 11:30
Amethyst Дякую.
Ну так же не може бути. Це ж врешті державний банк. У «консультантів» від Яни – повне незнання регламентів та продуктів банку… Вона довго з’ясовувала сутність мого питання, потім щось-десь уточнювала, а потім стверджувала…
Додано: П'ят 21 лют, 2025 11:52
Державний банк чи ні немає різниці. Все залежить від компетенції співробітників. В Приваті вона відверто шкутильгає.
Додано: Нед 23 лют, 2025 23:46
ніяких протиріч.
до і по в українській мові означають включно, тільки до це ділове мовлення, а по - розмовне.
навіть ціле роз'яснення мінюст видавав.
Додано: Пон 24 лют, 2025 01:00
А от і ні!
Як не парадоксально, саме Яна права (технічно, юридично і практично).
В ЦКУ вказано: якщо кінцевим терміном є лише дата (без зазначення часу або умов часу), то вона є включною, тобто кінцевим терміном є початок наступної доби. Т.ч. кінцевий термін тут 00:00 26 числа. Операції, що виконані до цього часу, є вчасними і це перевірено практикою.
А Допомога Онлайн занизила термін на 59 с!
Додано: Пон 24 лют, 2025 12:42
Re: ПриватБанк
Ще минулого року мав зняти з приватівської картки гроші у ощадівському банкоматі. І якраз виїхала картка і дренькнуло на телефоні списання грошей, як виключилось світло. Майже 3 місяці минуло поки вернули в акурат на мій ДН. Прямо як подарунок.
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