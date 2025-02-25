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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 460461462463 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 77 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 9% 7 2- Погане. Некомпетентне. 16% 12 3- Задовільне. Хотілося б краще. 30% 23 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 24 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 11 Всього голосів : 77 Додано: П'ят 21 лют, 2025 10:44 Re: ПриватБанк Допомога Онлайн не брешєє ) Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6137 З нами з: 05.05.21 Подякував: 473 раз. Подякували: 1195 раз. Профіль 3 1 1 10 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2025 11:30 Amethyst Дякую.

Ну так же не може бути. Це ж врешті державний банк. У «консультантів» від Яни – повне незнання регламентів та продуктів банку… Вона довго з’ясовувала сутність мого питання, потім щось-десь уточнювала, а потім стверджувала… VASH Повідомлень: 632 З нами з: 26.10.09 Подякував: 113 раз. Подякували: 144 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2025 11:52 VASH написав: Amethyst Дякую.

Ну так же не може бути. Це ж врешті державний банк. У «консультантів» від Яни – повне незнання регламентів та продуктів банку… Вона довго з’ясовувала сутність мого питання, потім щось-десь уточнювала, а потім стверджувала… Дякую.Ну так же не може бути. Це ж врешті державний банк. У «консультантів» від Яни – повне незнання регламентів та продуктів банку… Вона довго з’ясовувала сутність мого питання, потім щось-десь уточнювала, а потім стверджувала…



Державний банк чи ні немає різниці. Все залежить від компетенції співробітників. В Приваті вона відверто шкутильгає. Державний банк чи ні немає різниці. Все залежить від компетенції співробітників. В Приваті вона відверто шкутильгає. Navegantes Повідомлень: 141 З нами з: 22.02.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 30 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 23:46 VASH написав: Є певні протиріччя у твердженнях консультантів (до 25 числа, до кінця операційного часу 25 числа тощо)

Сьогодні:

- у "Яни" - категорично до 25 числа;

- Допомога Онлайн - 25 число, кошти можна внести на картку до кінця дня, до 23:59 Є певні протиріччя у твердженнях консультантів (до 25 числа, до кінця операційного часу 25 числа тощо)Сьогодні:- у "Яни" - категорично до 25 числа;- Допомога Онлайн - 25 число, кошти можна внести на картку до кінця дня, до 23:59

ніяких протиріч.

до і по в українській мові означають включно, тільки до це ділове мовлення, а по - розмовне.

навіть ціле роз'яснення мінюст видавав. ніяких протиріч.до і по в українській мові означають включно, тільки до це ділове мовлення, а по - розмовне.навіть ціле роз'яснення мінюст видавав. KVV Повідомлень: 1374 З нами з: 29.11.18 Подякував: 66 раз. Подякували: 174 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 01:00 VASH написав: Остаточні: дата та час зарахування грошей на погашення кредитного ліміту за карткою Універсальна голд (у пільговому періоді). Є певні протиріччя у твердженнях консультантів (до 25 числа, до кінця операційного часу 25 числа тощо)

Сьогодні:

- у "Яни" - категорично до 25 числа;

- Допомога Онлайн - 25 число, кошти можна внести на картку до кінця дня, до 23:59 Остаточні: дата та час зарахування грошей на погашення кредитного ліміту за карткою Універсальна голд (у пільговому періоді). Є певні протиріччя у твердженнях консультантів (до 25 числа, до кінця операційного часу 25 числа тощо)Сьогодні:- у "Яни" - категорично до 25 числа;- Допомога Онлайн - 25 число, кошти можна внести на картку до кінця дня, до 23:59 Amethyst написав: Допомога Онлайн не брешєє ) Допомога Онлайн не брешєє )

А от і ні!

Як не парадоксально, саме Яна права (технічно, юридично і практично).

В ЦКУ вказано: якщо кінцевим терміном є лише дата (без зазначення часу або умов часу), то вона є включною, тобто кінцевим терміном є початок наступної доби. Т.ч. кінцевий термін тут 00:00 26 числа. Операції, що виконані до цього часу, є вчасними і це перевірено практикою.

А Допомога Онлайн занизила термін на 59 с! А от і ні!Як не парадоксально, саме Яна права (технічно, юридично і практично).В ЦКУ вказано: якщо кінцевим терміном є лише дата (без зазначення часу або умов часу), то вона є включною, тобто кінцевим терміном є початок наступної доби. Т.ч. кінцевий термін тут 00:00 26 числа. Операції, що виконані до цього часу, є вчасними і це перевірено практикою.А Допомога Онлайн занизила термін на 59 с! Visky

Повідомлень: 1361 З нами з: 27.04.10 Подякував: 132 раз. Подякували: 155 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 12:42 Re: ПриватБанк Ще минулого року мав зняти з приватівської картки гроші у ощадівському банкоматі. І якраз виїхала картка і дренькнуло на телефоні списання грошей, як виключилось світло. Майже 3 місяці минуло поки вернули в акурат на мій ДН. Прямо як подарунок. Ой+

Повідомлень: 6838 З нами з: 19.04.12 Подякував: 105 раз. Подякували: 1084 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 17:03 Ой+ написав: Ще минулого року мав зняти з приватівської картки гроші у ощадівському банкоматі. І якраз виїхала картка і дренькнуло на телефоні списання грошей, як виключилось світло. Майже 3 місяці минуло поки вернули в акурат на мій ДН. Прямо як подарунок. Ще минулого року мав зняти з приватівської картки гроші у ощадівському банкоматі. І якраз виїхала картка і дренькнуло на телефоні списання грошей, як виключилось світло. Майже 3 місяці минуло поки вернули в акурат на мій ДН. Прямо як подарунок.

То ви безкоштовно кредитували Ощад. Якщо картку віддали, усі електронні частини операції здійснені, а кошти не видані. Це все одно, що ви не забрали купюри з віконця видачі. У мене в приватівських банкоматах таке було двічі і обидва рази кошти повертались на рахунок ще до мого звернення на гарячку. То ви безкоштовно кредитували Ощад. Якщо картку віддали, усі електронні частини операції здійснені, а кошти не видані. Це все одно, що ви не забрали купюри з віконця видачі. У мене в приватівських банкоматах таке було двічі і обидва рази кошти повертались на рахунок ще до мого звернення на гарячку. acsir

Повідомлень: 511 З нами з: 22.02.12 Подякував: 24 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 17:41 acsir написав: То ви безкоштовно кредитували Ощад. Якщо картку віддали, усі електронні частини операції здійснені, а кошти не видані. Це все одно, що ви не забрали купюри з віконця видачі. У мене в приватівських банкоматах таке було двічі і обидва рази кошти повертались на рахунок ще до мого звернення на гарячку. То ви безкоштовно кредитували Ощад. Якщо картку віддали, усі електронні частини операції здійснені, а кошти не видані. Це все одно, що ви не забрали купюри з віконця видачі. У мене в приватівських банкоматах таке було двічі і обидва рази кошти повертались на рахунок ще до мого звернення на гарячку.

Ну ситуации м.б. всякие, поскольку у разных банкоматов таки разные алгоритмы работы. К примеру у меня в приватовском банкомате была несколько дней назад другая история - при выдаче (карта Сени) сам банкомат написал что то типа: "по техническим причинам выдать не могу, если деньги у вас списались - обращайтесь в свой банк". Позвонил Сене - те зафиксировали заявку и сказали что если в течении часа деньги не вернутся - они подадут на возврат и тогда ждать до 15 дней. В итоге деньги вернулись дня через 4-5. Поэтому у меня как клиента в этой ситуации выбора то особо никакого не было кроме как ждать (в вашей формулировке "кредитовать приват"), поскольку от меня тут ничего не зависело Ну ситуации м.б. всякие, поскольку у разных банкоматов таки разные алгоритмы работы. К примеру у меня в приватовском банкомате была несколько дней назад другая история - при выдаче (карта Сени) сам банкомат написал что то типа: "по техническим причинам выдать не могу, если деньги у вас списались - обращайтесь в свой банк". Позвонил Сене - те зафиксировали заявку и сказали что если в течении часа деньги не вернутся - они подадут на возврат и тогда ждать до 15 дней. В итоге деньги вернулись дня через 4-5. Поэтому у меня как клиента в этой ситуации выбора то особо никакого не было кроме как ждать (в вашей формулировке "кредитовать приват"), поскольку от меня тут ничего не зависело WallNutPen Повідомлень: 1338 З нами з: 08.06.20 Подякував: 38 раз. Подякували: 385 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 18:39 WallNutPen написав: acsir написав: То ви безкоштовно кредитували Ощад. Якщо картку віддали, усі електронні частини операції здійснені, а кошти не видані. Це все одно, що ви не забрали купюри з віконця видачі. У мене в приватівських банкоматах таке було двічі і обидва рази кошти повертались на рахунок ще до мого звернення на гарячку. То ви безкоштовно кредитували Ощад. Якщо картку віддали, усі електронні частини операції здійснені, а кошти не видані. Це все одно, що ви не забрали купюри з віконця видачі. У мене в приватівських банкоматах таке було двічі і обидва рази кошти повертались на рахунок ще до мого звернення на гарячку.

Позвонил Сене - те зафиксировали заявку и сказали что если в течении часа деньги не вернутся - они подадут на возврат и тогда ждать до 15 дней. В итоге деньги вернулись дня через 4-5. Поэтому у меня как клиента в этой ситуации выбора то особо никакого не было кроме как ждать (в вашей формулировке "кредитовать приват"), поскольку от меня тут ничего не зависело Позвонил Сене - те зафиксировали заявку и сказали что если в течении часа деньги не вернутся - они подадут на возврат и тогда ждать до 15 дней. В итоге деньги вернулись дня через 4-5. Поэтому у меня как клиента в этой ситуации выбора то особо никакого не было кроме как ждать (в вашей формулировке "кредитовать приват"), поскольку от меня тут ничего не зависело

Я також думаю що Ощад гальманув на +80 діб, але мені зразу написали що:

За вашою заявкою сформовано пакет документів і передано в міжнародну платіжну систему. Зазвичай очікування відповіді триває 45–120 днів.

Я радий що все ж таки віддали і що сума була невелика, бо якраз потім було потрібно отримати суттєво більшу, то було би неприємно якби вони підвисли. Для себе зробив висновок, що краще в рідних банкоматах знімати, бо менеджерка так і казала, що якщо би це у банкоматі привата, то швидко би вернули. Я також думаю що Ощад гальманув на +80 діб, але мені зразу написали що:Я радий що все ж таки віддали і що сума була невелика, бо якраз потім було потрібно отримати суттєво більшу, то було би неприємно якби вони підвисли. Для себе зробив висновок, що краще в рідних банкоматах знімати, бо менеджерка так і казала, що якщо би це у банкоматі привата, то швидко би вернули. Ой+

Повідомлень: 6838 З нами з: 19.04.12 Подякував: 105 раз. Подякували: 1084 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 460461462463 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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