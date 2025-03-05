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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 бер, 2025 11:55
quadro_tony_da
І на заправки)
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ukr0014959
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Додано: Пон 03 бер, 2025 16:17
Hennady написав:
Я ж і кажу, що є вирази, де однозначно зрозуміло, а є, де двозначність. Тому, у таких випадках, потрібно вираз доповнювати або ні словом "включно".
Та если бы одного слова хватало... Вон, только что Unex типовую SMS про грейс прислал:
Shanovnyj kliente, potochnii platizh skladaje XXX UAH.
Neobhidno splatyty do 25 chysla.
Zagal'na zaborgovanist po kartci na 28.02.2025 v sumi YYY UAH.
Означает она, что задолженность YYY была в момент окончания 28.02.2025, а "Neobhidno splatyty do 25 chysla" - это, что заплатить (в т.ч. всю сумму, чтобы не выйти из грейса) нужно до конца марта, т.е. до конца 31 числа. Привычно уже.
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moveton
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Додано: Пон 03 бер, 2025 16:30
moveton А разве не до 25 числа?В привате всегда нужно было до 25 числа заплатить всю сумму.
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Вадимка
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Додано: Пон 03 бер, 2025 17:01
Вадимка написав:moveton
А разве не до 25 числа?В привате всегда нужно было до 25 числа заплатить всю сумму.
В Привате - да. А у Unex грейс до конца месяца. Но в SMS пишет, что до 25го.
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moveton
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Додано: Сер 05 бер, 2025 18:53
ukr0014959 написав:quadro_tony_da
І на заправки)
На заправку Вог 6% появилось. Ну і Вог дає мені, наприклад, 5 грн в березні. Напевно мають ціни впасти.
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