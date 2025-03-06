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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 463464465466>

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ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 11:55

quadro_tony_da

І на заправки)
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 16:17

Re: ПриватБанк

  Hennady написав:Я ж і кажу, що є вирази, де однозначно зрозуміло, а є, де двозначність. Тому, у таких випадках, потрібно вираз доповнювати або ні словом "включно".

Та если бы одного слова хватало... Вон, только что Unex типовую SMS про грейс прислал:
Shanovnyj kliente, potochnii platizh skladaje XXX UAH.
Neobhidno splatyty do 25 chysla.
Zagal'na zaborgovanist po kartci na 28.02.2025 v sumi YYY UAH.

Означает она, что задолженность YYY была в момент окончания 28.02.2025, а "Neobhidno splatyty do 25 chysla" - это, что заплатить (в т.ч. всю сумму, чтобы не выйти из грейса) нужно до конца марта, т.е. до конца 31 числа. Привычно уже.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 16:30

moveton А разве не до 25 числа?В привате всегда нужно было до 25 числа заплатить всю сумму.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 17:01

  Вадимка написав:moveton А разве не до 25 числа?В привате всегда нужно было до 25 числа заплатить всю сумму.

В Привате - да. А у Unex грейс до конца месяца. Но в SMS пишет, что до 25го.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 18:53

  ukr0014959 написав:quadro_tony_da

І на заправки)

На заправку Вог 6% появилось. Ну і Вог дає мені, наприклад, 5 грн в березні. Напевно мають ціни впасти.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 10:41

  Ой+ написав:На заправку Вог 6% появилось

Ну как так-то... Ни на продукты, ни на коммунальные, ни на что-то хоть чуть-чуть стоящее...
То какое-то белье от неизвестного магазина, сейчас только Квитослава дарит 5% на цветы.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 12:57

Re: ПриватБанк

виводжу з Payoneer долари
на приват 1% комісія (карта для виплат)
на екобанк 0,5%

хто знає банки де можу бути 0% приход платежу на IBAN?
(універсальну приват не пропонувати)
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 13:04

  quadro_tony_da написав:виводжу з Payoneer долари
на приват 1% комісія (карта для виплат)
на екобанк 0,5%

хто знає банки де можу бути 0% приход платежу на IBAN?
(універсальну приват не пропонувати)

Какого именно платежа на IBAN? IBAN - это всего лишь идентификатор. SWIFT платёж? Ну, например https://sensebank.ua/swift:
Тарифи та супровідні послуги при отриманні переказу
- Відкриття поточного рахунку – не тарифікується
- Зарахування на поточний рахунок - не тарифікується

Ну и в целом почти все. Как уже правильно отмечено, и Приват именно за входящий SWIFT ничего не берёт, а тот комис - это уже за пополнение специфических карт.
Востаннє редагувалось moveton в Чет 06 бер, 2025 13:08, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 13:07

Re: ПриватБанк

  moveton написав:Какого именно платежа на IBAN?


в Payoneer для виводу ти просто вводиш IBAN і вибираєш банк зі списку і все
мабуть якщо це свіфт то він swift код сам шукає
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 22:57

Re: ПриватБанк

Приват у всіх показує коректний залишок на балансі ? Мені щось вечором намалював приблизно 10тищ боргу ...
lamal
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