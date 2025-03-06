А мне Сенс в этом месяце дал 10% на цветы.
Так что Приватбанк и тут в пролёте (хоть и индивидуально)
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Додано: Чет 06 бер, 2025 23:26
Додано: Чет 06 бер, 2025 23:28
Чи Вам відомо, що на будь-який укр. банк платіж Payoneer йде через ПБ, як транзитний укр банк Payoneer? І при перевищенні лімітів платежі ПБ не пропускає, повертає без коміс.
Можно на поточний рах. Сенс у валюті платежу, потім з нього на карту у валюті платежу, замовити валюту і в касу. По цій схемі без коміс.
ПУМБ з умовою відлежування від 500$ більше половини попереднього міс.
ПБ Універс - депо - розрив його через 0,5 міс, або написати на їхній відділ фрілансу прохання надати тариф 0 на КДВ. Розглядають індивідуально з певними умовами оборотів. Так в ПБ було до війни, перевірте
Додано: Чет 06 бер, 2025 23:35
Re: ПриватБанк
В смысле без комиса за обнал, а не за зачисление SWIFT (он-то в ПУМБ без всяких условий шаровый)? Давно ПУМБ таким щедрым стал?
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