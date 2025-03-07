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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 463464465466

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ПриватБанк 3.3 5 77
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
7
2- Погане. Некомпетентне.
16%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
23
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
11
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 23:26

  Hennady написав:(...) сейчас только Квитослава дарит 5% на цветы.

А мне Сенс в этом месяце дал 10% на цветы.
Так что Приватбанк и тут в пролёте :P (хоть и индивидуально)
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 23:28

  quadro_tony_da написав:виводжу з Payoneer долари
на приват 1% комісія (карта для виплат)
на екобанк 0,5%

хто знає банки де можу бути 0% приход платежу на IBAN?
(універсальну приват не пропонувати)
Чи Вам відомо, що на будь-який укр. банк платіж Payoneer йде через ПБ, як транзитний укр банк Payoneer? І при перевищенні лімітів платежі ПБ не пропускає, повертає без коміс.
Можно на поточний рах. Сенс у валюті платежу, потім з нього на карту у валюті платежу, замовити валюту і в касу. По цій схемі без коміс.
ПУМБ з умовою відлежування від 500$ більше половини попереднього міс.
ПБ Універс - депо - розрив його через 0,5 міс, або написати на їхній відділ фрілансу прохання надати тариф 0 на КДВ. Розглядають індивідуально з певними умовами оборотів. Так в ПБ було до війни, перевірте
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 23:35

Re: ПриватБанк

  Visky написав:ПУМБ з умовою відлежування від 500$ більше половини попереднього міс

В смысле без комиса за обнал, а не за зачисление SWIFT (он-то в ПУМБ без всяких условий шаровый)? Давно ПУМБ таким щедрым стал? Тарифы всё ещё утверждают, что для бесплатного обнала даже только в пределах двух снятий в месяц нужно отлёживать полный месяц с первого по первое число, т.е., если зачисление было в первых числах месяца, то почти два. Или я не кашерную карту смотрю?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 01:14

moveton Може так, я міг трохи помилитися зі строком.
По Сенсу: можна одразу на валютну карту, просто така карта лише пакетна і умовно платна, р/рах дозволяє мати реквізити і приймати платежі, при потребі виводу можна відкрити пакет з валютною картою і закрити його в кінці міс, або виконувати умови.
Для більшої економіїї по Payoneer, якщо є змога зі сторони вашого платника, перейти на Є, вхід без коміс, а по $ - 1%. Треба подати запит на рах в Є, через 1,5 тижні десь дадуть.
Якщо виводити через крипту - заощадимо ще 1%, виходить сумарно біля 2%, бо через банк Payoneer тепер дере 3%
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:05

  moveton написав:
  Visky написав:ПУМБ з умовою відлежування від 500$ більше половини попереднього міс

В смысле без комиса за обнал, а не за зачисление SWIFT (он-то в ПУМБ без всяких условий шаровый)? Давно ПУМБ таким щедрым стал? Тарифы всё ещё утверждают, что для бесплатного обнала даже только в пределах двух снятий в месяц нужно отлёживать полный месяц с первого по первое число, т.е., если зачисление было в первых числах месяца, то почти два. Или я не кашерную карту смотрю?


так и есть, никаких "половин"
Setta
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 09:12

У Прихваті взяли дизайнера з а-банки чи що? Як на мене, то краще не стало...
klug
 
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